У Росії більше нема дипломатії, – Яковенко про цинічну заяву Лаврова щодо Заходу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову виступив із цинічною заявою. Це свідчить, що в державі більше немає дипломатії.

В державі-агресорці не існує громадської сфери, яка влаштовує відносини з іншими країнами і домовляється про компроміси. Про це в ефірі 24 каналу відзначив російський журналіст Ігор Яковенко.

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Мова дипломатії Росії – кримінальний жаргон

За його словами, специфічна мова російських дипломатів з'явилась 6 – 7 років тому. Наприклад, заяви Володимира Сафронкова, який говорив в дусі кримінального жаргону.

Підтвердився дуже неприємний факт – в Росії більше немає дипломатії,

– наголосив Яковенко.

Він пояснив, що "фенею" – кримінальним арго – і зараз говорить російська дипломатія. Зокрема це мова Лаврова – про те, що Захід, мовляв, вибухнув.

А також – мова його заступника Сергія Рябкова. Той заявив, що Організація Північноатлантичного договору повинна "збирати манатки".

Гарантія, що Росію не почують

Перед переговорами у Женеві Рябков порадив Альянсу "збирати манатки" та повертатися до стандартів 1997 року.

Яковенко вважає, що, говорячи такою мовою зі своїми партнерами, опонентами, ворогами чи з будь-ким іншим – це повна гарантія, що Росію не чутимуть.

Немає жодних шансів, що Росію сприйматимуть партнером в перемовинах. Це підтвердилось за трьома раундами цього тижня, які закінчилися 13 січня. Переговори з НАТО, із США, з ОБСЄ закінчилися повним провалом. Iгор Яковенко Російський журналіст

"Якщо хочеш про щось домовитися, потрібно шукати компроміс. Росія його шукати не може", – зауважив журналіст.

Яковенко розповів про відсутність російської дипломатії: дивіться відео

Цинічна заява Лаврова: коротко