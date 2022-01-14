У Росії більше нема дипломатії, – Яковенко про цинічну заяву Лаврова щодо Заходу
Джерело:24 канал
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову виступив із цинічною заявою. Це свідчить, що в державі більше немає дипломатії.
В державі-агресорці не існує громадської сфери, яка влаштовує відносини з іншими країнами і домовляється про компроміси. Про це в ефірі 24 каналу відзначив російський журналіст Ігор Яковенко.
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Мова дипломатії Росії – кримінальний жаргон
За його словами, специфічна мова російських дипломатів з'явилась 6 – 7 років тому. Наприклад, заяви Володимира Сафронкова, який говорив в дусі кримінального жаргону.
Підтвердився дуже неприємний факт – в Росії більше немає дипломатії,
– наголосив Яковенко.
Він пояснив, що "фенею" – кримінальним арго – і зараз говорить російська дипломатія. Зокрема це мова Лаврова – про те, що Захід, мовляв, вибухнув.
А також – мова його заступника Сергія Рябкова. Той заявив, що Організація Північноатлантичного договору повинна "збирати манатки".Нагадаємо! Перед переговорами у Женеві Рябков порадив Альянсу "збирати манатки" та повертатися до стандартів 1997 року.
Гарантія, що Росію не почують
Яковенко вважає, що, говорячи такою мовою зі своїми партнерами, опонентами, ворогами чи з будь-ким іншим – це повна гарантія, що Росію не чутимуть.
Немає жодних шансів, що Росію сприйматимуть партнером в перемовинах. Це підтвердилось за трьома раундами цього тижня, які закінчилися 13 січня. Переговори з НАТО, із США, з ОБСЄ закінчилися повним провалом.
"Якщо хочеш про щось домовитися, потрібно шукати компроміс. Росія його шукати не може", – зауважив журналіст.
Яковенко розповів про відсутність російської дипломатії: дивіться відео
Цинічна заява Лаврова: коротко
- У російському МЗС зажадали від Заходу швидкої реакції щодо "гарантій безпеки" і заявили, що "терпіння" у Москви скінчилося. Тому Росія очікує письмової відповіді на свої вимоги упродовж тижня.
- На брифінгу Лавров заявив, що країни Європи "сліпо" підтримують у всьому Україну; начебто виконують усе, чого хоче наша держава. Натомість на прагнення Росії, мовляв, не зважають, а це їх дуже ображає.
- Лавров намагався цинічно запевнити, що у Росії – завжди благі наміри. Мовляв, Москва хоче, аби усі відчували себе у безпеці, а ситуацію загострює НАТО.