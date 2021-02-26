У Росії Boeing вночі зробив екстрену посадку через проблеми з двигуном

Уночі 26 лютого літак Boeing-777 довелося екстрено саджати в аеропорту Москви "Шереметьєво". У нього під час рейсу заклинив двигун.
Джерело:Интерфакс
Про це виданню Интерфакс повідомили власні джерела. Зазначається: ніхто не постраждав.
Тим часом В уряді хочуть, щоб "Антонов" виготовляв літаки спільно з Boeing
Літак здійснив благополучну посадку. Ніхто не постраждав,
– йдеться у повідомленні.
Конкретніших подробиць щодо того, чому саме довелося вночі саджати літак, наразі немає.
Нещодавні інциденти з Boeing 777
За тиждень літаки Boeing 777 декілька разів потрапляли в інциденти у США. Обидва з них закінчилися щасливо і ніхто не постраждав.
- Перший стався 20 лютого із літаком компанії United Airlines, який прямував на Гаваї. Раптово у нього відмовив правий двигун і почав розпадатися просто в повітрі. Уламки літака попадали на будинки у містах Денвер та Блумфілд. Люди на борту знімали це видовище на свої телефони, неабияк панікуючи.
- Уже за декілька днів, 22 лютого, у США стався другий гучний інцидент з літаком Boeing-777. Під час польоту літака відвалилася частина двигуна. Це було не настільки епічно, як у першому інциденті, але теж перелякало пасажирів. Відтак пілотам вдалося посадити літак в аеропорту Денвера. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. При тому, що на борту перебували 231 пасажир та 10 членів екіпажу.
- Опісля компанія Boeing рекомендувала тимчасово призупинити польоти літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000-112. Його уламки впали в американському місті Брумфілд через відвал частини двигуна прямо під час виконання рейсу.