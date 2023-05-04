Атаки безпілотників на нафтобази Росії стають масовими: було влучання і в Ростовській області

4 травня 2023, 09:08
Читать новость на русском

У Росії ніч проти 4 травня видалась не надто спокійною. В окупантів спалахували нафтобази.

Пожежа була на нафтопереробному заводі на Кубані та на заводі нафтопродуктів в Ростовській області Росії. Окупанти традиційно заявляють про атаку безпілотників. 

Дивіться також Нема сенсу зараз запускати дрони по Кремлю, – майор запасу припустив, хто "атакував" Москву

Що відбувається в Росії 

Губернатор Ростовської області Росії Васілій Голубєв заявив, що в ніч проти 4 травня безпілотник врізався у конструкції міжцехової естакади заводу, що будують. Подія трапилась на Новошахтинському заводі нафтопродуктів в районі села Киселівка Красносулинського району. За даними російського губернатора, безпілотник вибухнув. 

Вогонь, який виник у результаті вибуху, погасили. Пожежники до гасіння займання не залучалися, горіння було ліквідовано силами служб підприємства,
– написав Голубєв. 

Традиційно російський посадовець переконував, що нібито жертв і постраждалих немає, спорудам завдали "незначних збитків". Та, варто пам'ятати, що росіяни можуть замовчувати про втрати та пошкодження. 

Пожежа на нафтопереробному заводі на Кубані

У ніч проти 4 травня в окупантів на Кубані спалахнула пожежа у резервуарі Ільїнського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Російські екстрені служби, звісно ж, бідкались через нібито "падіння безпілотника". 

Вогонь ліквідували тільки вдосвіта 4 травня. Пропагандисти традиційно написали, що нібито ніхто не постраждав. 

Важливо "Бавовна" на нафтобазі в Тамані: у мережі з'явилися унікальні кадри нічної атаки дронів

"Атака" безпілотника на Кремль

  • У ніч проти 3 травня біля Кремля лунали вибухи. У російського диктатора заявили про нібито "атаку дронів" з боку України. 
  • Володимир Зеленський пояснив, що наша держава захищає власні міста та села на своїй території й не атакує ані Путіна, ані Москву.
  • У Росії ж заявили про нібито "сплановану терористичну акцію і замах на президента напередодні Дня Перемоги, параду 9 травня".
  • Речник Зеленського пояснив, що теракт – це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську, і багато інших трагедій.
  • У американському Інституті вивчення війни заявили, що "атаку на Кремль" могла влаштувати сама Росія. Таким вчинком Кремль міг планувати показати "реальну небезпеку росіянам", створивши умови для ширшої мобілізації.

Автор: Діана Квасневська