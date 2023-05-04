Атаки безпілотників на нафтобази Росії стають масовими: було влучання і в Ростовській області

У Росії ніч проти 4 травня видалась не надто спокійною. В окупантів спалахували нафтобази.

Пожежа була на нафтопереробному заводі на Кубані та на заводі нафтопродуктів в Ростовській області Росії. Окупанти традиційно заявляють про атаку безпілотників.

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Що відбувається в Росії

Губернатор Ростовської області Росії Васілій Голубєв заявив, що в ніч проти 4 травня безпілотник врізався у конструкції міжцехової естакади заводу, що будують. Подія трапилась на Новошахтинському заводі нафтопродуктів в районі села Киселівка Красносулинського району. За даними російського губернатора, безпілотник вибухнув.

Вогонь, який виник у результаті вибуху, погасили. Пожежники до гасіння займання не залучалися, горіння було ліквідовано силами служб підприємства,

– написав Голубєв.

Традиційно російський посадовець переконував, що нібито жертв і постраждалих немає, спорудам завдали "незначних збитків". Та, варто пам'ятати, що росіяни можуть замовчувати про втрати та пошкодження.

Пожежа на нафтопереробному заводі на Кубані

У ніч проти 4 травня в окупантів на Кубані спалахнула пожежа у резервуарі Ільїнського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Російські екстрені служби, звісно ж, бідкались через нібито "падіння безпілотника".

Вогонь ліквідували тільки вдосвіта 4 травня. Пропагандисти традиційно написали, що нібито ніхто не постраждав.

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