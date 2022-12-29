Через "безпілотник" в Енгельсі: над Росією частково закрили небо, а у Москві затримуються рейси

29 грудня у російському Енгельсі знову лунали вибухи. Через це у Москві затримуються рейси, а небо – частково закрили.

Губернатор Саратівської області стверджує, що в Енгельському районі буцімто збили безпілотник. За його словами, постраждалих немає. Про це інформує 24 канал.

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У вибухах в Енгельсі росіяни знову звинувачують українців

Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін повідомив, що під Енгельсом "був збитий безпілотник".

Внаслідок падіння уламків було пошкоджено паркан приватного будинку, автомобіль та гараж, в одному з будинків вибило вікно на балконі. Інших ушкоджень немає. Люди не постраждали,

– заявив губернатор.

У Москві затримуються рейси

Російські пропагандисти кажуть, що в аеропорту Домодєдово пасажири не можуть вилетіти через закриття повітряного простору після нових вибухів в Енгельсі.

Пасажирам літака Москва – Пенза оголосили про перенесення рейсу на невизначений термін. Їхній літак відбуксували в Домодєдово на стоянку.

Повітряний простір над Саратівською областю закрили

У мережі показали, як зараз виглядає повітряний простір над Саратівською областю. Він закритий через вибухи в Енгельсі.

Літаки облітають Саратов та Пензу, де теж закрили небо, обираючи інші маршрути.



Повітряний простір над Саратівською областю закрили / Карта

У Саратові обмежували польоти

У Саратові після так званої "роботи ППО" у районі військового аеродрому Енгельса тимчасово обмежували польоти цивільної авіації. Наразі вони знову відновлені.

Обмеження запроваджувалися також у зоні пензенського аеропорту.

"Бавовна" в Енгельсі