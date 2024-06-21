Корейці дуже потрібні Росії: які завдання вони мають виконувати

Через повномасштабну війну в Росії спостерігається нестача спеціалістів у низці сфер. Даються в знаки численні людські втрати у війні, а також виїзд росіян за кордон. Партнерство, яке активно налагоджує очільник Кремля з Північною Кореєю, може свідчити зокрема про бажання Путіна залучити в Росію робочу силу з КНДР.

Російський опозиційний політолог Станіслав Бєлковський розповів 24 Каналу, що в Росії зараз дефіцит кадрів, тому він припустив, що корейські працівники нині дуже потрібні країні-агресорці.

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Бєлковський озвучив, що зокрема корейці необхідні для будівельних робіт як на території Росії, так і на окупованих нею регіонах України.

Оскільки Путін хоче будь-яким чином уникнути нової "мобілізації-могилізації", восени цей досвід був дуже болісним для Кремля, то він буде залучати багатьох людей з Центральної Азії та Північної Кореї,

– вважає політолог.

Він наголосив, що в КНДР населення постійно живе та балансує на межі голоду, тому корейці зацікавлені в тому, аби таким чином (переїхавши в Росію чи на окуповану територію України) отримати нові можливості, навіть не дивлячись на те, що вони будуть пов’язані з ризиком для їхнього життя.

Чи буде Путін залучати війська КНДР для війни

Російський диктатор 20 червня спростував припущення низки політологів стосовно його планів долучити солдатів з Північної Кореї до участі в бойових діях на території України. Путін наголосив, що підписаний з Кім Чен Ином договір про "взаємну оборону", не прив'язаний до військового протистояння.