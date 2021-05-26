У Росії Держдума схвалила "закон проти фонду Навального": що він передбачає

Держдума Росії в останньому читанні прийняла закон проти терористичних або екстремістських організацій. Згідно з ним, у виборах не можуть брати участь учасники таких структур.

Про це повідомляють російські ЗМІ. "Екстремістськими або терористичними" організаціями хочуть визнати і усі структури, пов'язані з Олексієм Навальним.

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Заборона стосується виборів будь-якого рівня. У них не можна брати участь людям, які працювали у відповідних організаціях протягом 3 років. Заборона на участь діятиме протягом 5 років.

Також у законі вказано, що після рішення суду про ліквідацію або заборону діяльності організації не зможуть бути обрані особи, що перебували на рядових посадах або допомагали їй за рік до судового рішення. Таким людям заборонятиметься брати участь у виборах протягом 3 років.

До чого тут Навальний

Соратник Олексія Навального Леонід Волков прокоментував законопроєкт. Він запевнив, що документ загрожує працівникам команди Навального або навіть тим, хто просто робив пожертвування організаціям.

Хто такий Олексій Навальний