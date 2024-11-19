Понад тисячу окупантів: з війни дезертирував полк 20-ї мотострілецької дивізії Росії

Росіяни зазнають на фронті суттєвих втрат, проте також вони і самовільно залишають армію. Зокрема, дезертирував цілий полк однієї із дивізій.

Навесні 2024 року влада російських регіонів отримала від командування 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії листа з проханням допомогти з розшуком військових, які втекли з фронту. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Втечі масштабні

У підготовленому списку була понад тисяча військовослужбовців дивізії. Мовиться і про контрактників, і мобілізованих і навіть тих, хто проходив строкову службу.

Російські ЗМІ зазначають, що інформація про кількість дезертирів у російській армії офіційно не розкривається. Спиратися на статистику справ, порушених за статтями про дезертирство, також цілком не можна – до суду доходять далеко не всі відмовники.

Проте навіть інформація про втечу однієї дивізії показує масштаб дезертирства в російській армії. Всього у війні проти України беруть участь не менше двох десятків дивізій (точні дані засекречені).