Вчергове пробили дно: в Росії дітей зробили "сиротами" для сюжету на ТБ

У Росії в сюжеті показали дітей, яких батьки відправили відпочити на тиждень в Абзаково. Натомість в сюжеті сказали, що ці діти нібито є сиротами.

Відповідну інформацію повідомили в російських телеграм-каналах. Інцидент відбувся в російському місті Магнітогорськ.

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Батьки обурені, що з їхніх дітей зробили сиротів

У російських новинах заявили, що нібито був благодійний виїзд вихованців Центру допомоги дітям-сиротам та дітям, які залишились без батьків в дитячий заміський центр "Абзаково".

Пропагандисти розповіли, що діти нібито стали учасниками анімаційної програми та отримали подарунки.

Окрім російського каналу, виспівує про "знакову" подію і так звана виконуюча обов'язків заступника глави міста Магнітогорськ з соціальних питань Лілія Яригіна. Вона дякувала керівництву заміського центру, проте й словом не згадала, що там відпочивають діти, яким батьки оплатили розваги.

Мама одного з учасників сюжету каже, що про знімання за участю їхніх дітей дізнались від вчителя.

А потім ми побачили своїх дітей – вони бігають, граються, проходять квести. Тобто там увесь репортаж – наші діти бігають. І все це на фоні, що виявляється – це нібито чиясь благодійність "дітям-сиротам",

– розповіла мама школяра Анастасія.

Вона каже, що найбільше їх обурила подача інформації. Адже в сюжеті зняли на відео нібито 100 щасливих дітей, а дітей сиріт там було всього 10.

За даними ЗМІ, росіянки заплатили по 3,6 тисячі, щоб їхні чада відпочили. Хоч вони й не забороняли робити сюжет про своїх дітей, та коли побачили, як їх представили, то вимагають публічних вибачень:

від телеканалу;

а також – від виконуючої обов'язки заступника голови Магнітогорська, яка на камеру хизувалась підтримкою "нещасних" дітей.

Росія не одноразово використовувала дітей для пропаганди