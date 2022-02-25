У Росії для швидкої перемоги не вистачає сил – це розуміють сьогодні усі

24 лютого сталося те, у що більшість розумних людей не вірило – почалася війна. Розумні люди на те й розумні, щоб керуватися логікою та практичними міркуваннями. Однак часом у житті трапляється так, що жодна логіка не працює.

Україні треба встояти

Наразі дуже рано намагатися якось глибоко аналізувати те, що відбувається – ситуація в динаміці і, знову ж таки, як показує буквально свіжий досвід, ця динаміка залежить не від розумних і раціональних факторів, а від того, що у когось сьогодні в голові.

Важливо Єдина ціль Росії – зайти в Київ і знищити Зеленського та керівництво України

Проте, деякі моменти напрошуються буквально самі собою.

В умовах, коли світ буквально "встав на вуха", ключове значення для результату має реальна обороноздатність України. Все дуже просто: якщо вона вистоїть перші кілька днів, ну – тиждень, вона переможе.

Переможе у всіх сенсах, тому що втрати стануть неприйнятними для атакуючої сторони, а більше на чашу терезів кидати особливо нічого. Окрім хіба що ядерних ракет, але про це якось говорити не хочеться.

Захід має втрутитись

Відсутність швидкої перемоги над такою великою, у всіх вимірах, країною як Україна, у військовому сенсі означатиме пов'язання з постійними гігантськими прямими витратами від "операції" – фінансовими, людськими та емоційними (для суспільства), що вже само собою спровокує колосальний внутрішній тиск та напруга. Ці ефекти множитимуться на зовнішні економічні санкції.

З урахуванням того, що сучасна Росія – це не простий і тупий як табурет СРСР, а країна з дуже складним ландшафтом еліт, множинними протиріччями інтересів між різними угрупованнями у владі та "арбітром", який ще й потрапить у цьому можливому варіанті у пастку втрати віри в нього з боку підданих, найімовірніший результат такого розвитку подій – корозія та колапс національної конструкції.

Для розуміння Скільки коштуватиме Росії злочинна війна проти України

Щоб уявити, з чого і як подібне може починатися і відбуватися, досить згадати Наришкіна на нараді Путіна. Здається, вже ось зараз дуже багато хто з російської верхівки міцно чухають ріпу, і є від чого.

Якщо Росія швидко переможе, вона цим створить нову конфігурацію в регіоні і Заходу доведеться або воювати (чого він робити не збирається), або танцювати від даності. Якщо перемоги не відбудеться – Росії доведеться нести описані витрати та ризики.

У великої Росії мало ресурсів на цій війні

200 000 контингенту для повної (і, головне, швидкої) перемоги може і не вистачити. Це розуміють сьогодні усі.

Тому українці налаштовані запекло оборонятися, а Росія особливу увагу приділяє психологічним операціям, намагаючись викликати паніку як серед українців, так і на Заході, і цим підштовхнути їх до переговорів на своїх умовах (фактичної капітуляції).

У Мінську вчора це пропонувалося прямим текстом ("Увага! Увага! Говорить Москва!"). Тому що для них це – найкращий вихід із ситуації, що складається, і, мабуть, саме таким і є тактичний (про стратегію тут не йдеться) розрахунок.

Росія зараз програє, це очевидно – дивіться відео

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!