Останній місяць це дуже помітно: які руйнівні процеси активізувалися в Росії

Російська економіка майже вичерпала свій потенціал. За останній місяць спостерігається значне погіршення ситуації в сільськогосподарському секторі, зокрема різке зростання гіперінфляції на картоплю.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц в інтерв'ю 24 Каналу детально описав проблеми, які поступово виникають в Росії. За його словами, майже щотижня нова галузь стикається зі збитками.

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Які галузі в Росії найбільше потерпають

У Росії велика кількість галузей потребує підтримки бюджету через великі збитки. Це стосується, зокрема:

вугільної промисловості, яка втратила європейські ринки;

чорної металургії – військове замовлення не компенсує втрат;

лісного сектора – варто очікувати на зупинку вироблення панелей, целюлози, деревини;

автомобільних перевезень;

виробництва одягу та взуття.

Іноземні компанії йдуть з Росії, бо продавати ще якось можна, а ось виробляти – ні.

Кремль виганяє з Росії імпортне насіння, внаслідок чого впав урожай і може виникнути продовольча криза,

– зауважив Ігор Ліпсіц.

За 2024 рік картопля у Росії подорожчала на 93%. Цьогоріч дорожчає хліб та загалом усі харчові продукти. Попереду взагалі можна очікувати на скорочення виробництва сільськогосподарської продукції через нестачу грошей і неспроможність купити іноземну техніку та насіння.

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Зауважимо, у Росії знизився продаж побутової техніки та електроніки. Причина – підвищення споживчих кредитних ставок. Очікується, що вже до літа асортимент товарів у магазинах суттєво зменшиться.