Останній місяць це дуже помітно: які руйнівні процеси активізувалися в Росії
- Російська економіка стикається з негативними тенденціями, зокрема в сільськогосподарському секторі, де спостерігається гіперінфляція на картоплю.
- Багато галузей, таких як вугільна промисловість, чорна металургія, лісний сектор, автомобільні перевезення та виробництво одягу, зазнають збитків і потребують підтримки бюджету.
- Відхід іноземних компаній та вигнання імпортного насіння веде до зниження урожаю, що може спричинити продовольчу кризу в Росії.
Російська економіка майже вичерпала свій потенціал. За останній місяць спостерігається значне погіршення ситуації в сільськогосподарському секторі, зокрема різке зростання гіперінфляції на картоплю.
Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц в інтерв'ю 24 Каналу детально описав проблеми, які поступово виникають в Росії. За його словами, майже щотижня нова галузь стикається зі збитками.
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Які галузі в Росії найбільше потерпають
У Росії велика кількість галузей потребує підтримки бюджету через великі збитки. Це стосується, зокрема:
- вугільної промисловості, яка втратила європейські ринки;
- чорної металургії – військове замовлення не компенсує втрат;
- лісного сектора – варто очікувати на зупинку вироблення панелей, целюлози, деревини;
- автомобільних перевезень;
- виробництва одягу та взуття.
Іноземні компанії йдуть з Росії, бо продавати ще якось можна, а ось виробляти – ні.
Кремль виганяє з Росії імпортне насіння, внаслідок чого впав урожай і може виникнути продовольча криза,
– зауважив Ігор Ліпсіц.
За 2024 рік картопля у Росії подорожчала на 93%. Цьогоріч дорожчає хліб та загалом усі харчові продукти. Попереду взагалі можна очікувати на скорочення виробництва сільськогосподарської продукції через нестачу грошей і неспроможність купити іноземну техніку та насіння.
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Зауважимо, у Росії знизився продаж побутової техніки та електроніки. Причина – підвищення споживчих кредитних ставок. Очікується, що вже до літа асортимент товарів у магазинах суттєво зменшиться.