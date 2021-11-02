У Росії двоє ув'язнених підпалили себе на знак протесту
Джерело:"Интерфакс"
У російському Новочеркаську двоє ув'язнених підпалили себе на знак протесту. Федеральна служба виконання покарань запевнила, що нібито вони схильні до "членошкідництва".
У ФСВП Росії в Ростовській області розповіли, що ув'язнені згодом самі себе загасили. Про інцидент повідомили у пресслужбі вищезгаданого відомства.
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Двоє ув'язнених колонії підпалили себе з знак протесту
Інцидент трапився у колонії суворого режиму в Ростовській області.
Сьогодні (мовиться про 1 листопада – 24 канал) у виправній колонії суворого режиму №14 ФСВП у Ростовській області для осіб, які вже відбували покарання, двоє засуджених після вечері залізли на дах їдальні та підпалили штани, після чого самостійно їх загасили,
– розповіли у відомстві.
За офіційними даними, чоловіки "свій вчинок пояснили небажанням підкорятися законним вимогам адміністрації установи та переходити до іншого загону". У відомстві додали, що:
- інцидент "задокументований у встановленому порядку, ведеться перевірка всіх обставин, що сталося";
- засуджені отримали незначні поверхневі опіки;
- медичну допомогу їм надали на місці, вони не потребують госпіталізації.
"Обидва перебувають на профілактичному обліку як схильні до членошкідництва", – заявили у Федеральній службі виконання покарань.
Коротко про останні інциденти в Росії
- Нещодавно стало відомо, що Ексгравець збірної України Тимощук перевіз контрабанду ікон у Росію та отримав грамоту від так званої самопроголошеної "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу.
- 15 жовтня у Омському суді стягнули 1 мільйон 598 тисяч рублів з активістів як компенсацію за понаднормову роботу і витрати на пальне під час протесту 31 січня. Гроші отримає МВС Росії.
- У вересні у російській столиці за перших 6 місяців 2021 року за статтею про порушення порядку проведення мітингів і пікетів засудили понад шість тисяч осіб. Загалом московські суди розглянули 6 тисяч 727 таких справ. Призупинили тільки 45 справ. Мовиться про протести, які спалахнули після повернення в Росію та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.