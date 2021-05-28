У Росії фігурантам справи журналіста Голунова дали тюремні терміни

28 травня 2021 , 12:12
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Джерело:

Meduza

Московський суд виніс вирок фігурантам справи російського журналіста Івана Голунова. Поліцейських звинувачували у фабрикуванні справи кореспондента.

Фігурантів визнали винними. Крім терміну у в'язниці, їм призначили штраф.

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Які терміни отримали поліцейські

  • Ігорю Ляховцю суд призначив 12 років в'язниці в колонії загального режиму.
  • Максим Уметбаєв, Роман Феофанов і Акбар Сергалієв отримали по 8 років колонії загального режиму.
  • Денис Коновалов визнав свою вину, тому отримав 5 років позбавлення волі.

Експравоохоронців позбавили звань. Після відбуття покарання протягом 4 років їм буде заборонено обіймати посади у відповідних органах.

Суд дозволив зарахувати до терміну покарання час перебування обвинувачених в СІЗО з 29 січня 2020 року.

Також присудили штраф

Крім ув'язнення, суд також задовольнив цивільний позов. Відтак постановили стягнути з фігурантів по 1 мільйону рублів.

Справа Голунова: що треба знати

  • Іван Голунов – це журналіст відділу розслідувань видання Meduza.
  • У червні 2019 року його звинуватили у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Однак виявилось, що журналісту підкинули наркотики, також його жорстоко побили.
  • Затримання журналіста викликало безпрецедентне обурення – за Голунова заступилися не тільки колеги, але й політики та артисти.
  • Згодом справу закрили, а журналіста відпустили.
Автор: Ольга Музика