У Росії фігурантам справи журналіста Голунова дали тюремні терміни

Фігурантів визнали винними. Крім терміну у в'язниці, їм призначили штраф.

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Ігорю Ляховцю суд призначив 12 років в'язниці в колонії загального режиму.

Максим Уметбаєв, Роман Феофанов і Акбар Сергалієв отримали по 8 років колонії загального режиму.

Денис Коновалов визнав свою вину, тому отримав 5 років позбавлення волі.

Експравоохоронців позбавили звань. Після відбуття покарання протягом 4 років їм буде заборонено обіймати посади у відповідних органах.

Суд дозволив зарахувати до терміну покарання час перебування обвинувачених в СІЗО з 29 січня 2020 року.

Також присудили штраф