Є шанс на громадянську війну в Росії: політтехнолог назвав фактори, які вказують на це

Бойові дії все більше переміщуються на територію Росії. Події, що напередодні відбулися в Шебекіно Бєлгородської області, свідчать про серйозні проблеми в Росії. Хоч Кремль і повторює, як мантру, що у нього все під контролем.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він підкреслив, що в Бєлгородській області воюють росіяни – Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії". І зараз в Шебекіно і не тільки починається безвладдя.

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Місцеві жителі в паніці

Шебекіно – місто з населенням у 40 тисяч людей. Для порівняння в Бахмуті проживало 70 тисяч. І "друга армія світу" 10 місяців билась за Бахмут. А зараз обстрілюють Шебекіно, і російська влада говорить, що це жодним чином не впливає на військову операцію.

Водночас серед містян Шебекіно панують панічні настрої. І це бачать інші росіяни. Місцеві жителі вже вимагають, щоб туди заводили російській війська.

"Це означає, що російських військ там немає. І хто тоді хазяїн в Шебекіно? Ніхто. Саме тому туди спокійно заходять російські добровольці. І всі ці фактори дають шанс на те, що в Росії відбудеться розростання громадянської війни", – припустив політтехнолог.

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Можемо знову зустрітися на війні

В той самий час в Росії розпалюється конфлікт між кадирівцями та вагнерівціями. Вони договорились до того, що вже відверто погрожують одне одному.

Нагадаємо, що кадирівці образилися на Євгенія Пригожина через те, що він звинувачував міноборони Росії в нестачі боєприпасів та інших проблемах на фронті.

Але Пригожин не тільки особисто їм відповів, але й випустив співзасновника ПВК "Вагнера" Дмітрія Уткіна. Він колись брав участь в Чеченській війні в складі російського спецназа. А ті, кадирівці, які звинувачують Пригожина, воювали в протилежному таборі – на боці чеченських формувань.

"Уткін у своїй відповіді кадирівцям нагадав, мовляв, ми з вами зустрічались вже на війні. Якщо треба, можемо знову зустрітись. Він безпосередньо їм загрожує розв'язати громадянську війну в Росії. І робить це герой Росії", – зауважив Михайло Шейтельман.

Що відбувається в Шебекіно Бєлгородській області