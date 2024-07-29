Росію атакували дрони, у Кривому Розі були вибухи: хронологія 887 дня війни

Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч на усіх напрямках фронту.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 887 день. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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