Росію атакували дрони, у Кривому Розі були вибухи: хронологія 887 дня війни
Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч на усіх напрямках фронту.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 887 день. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Російські телеграм-канали пишуть, що у Томаровці Бєлгородської області Росії вночі проти 29 липня загорілась підстанція. Там зазначають, що це сталось нібито після атаки дронів. Губернатор Воронезької області повідомив про збиття дрона над регіоном. Він зазначив, що внаслідок його падіння пошкоджено комунальний об'єкт. За інформацією російського губернатора, обійшлось без постраждалих. Близько 00:29 в Орловської області місцеві повідомили про потужні вибухи. Вже за пів години губернатор розповів, що вони стали наслідком атаки дронів. Він повідомив про "успішну" роботу ППО і нібито збиття двох українських безпілотників на території Глазуновского района. Він також визнав пошкодження електростанції. Як повідомляють кореспонденти "Суспільного", вибухи у Кривому Розі пролунали приблизно о 1:26. Там звучала повітряна тривога через активність "Шахедів", зокрема, через пряму загрозу для міста. Близько опівночі 29 липня російська армія розпочала терор дронами-камікадзе типу "Шахед". Для низки областей оголошували повітряну тривогу. Росіяни досі переважно підтримують війну в Україні. Вони вважають її оборонною та справедливою. Є навіть випадки, коли російські батьки чинили тиск на своїх синів, щоб ті йшли служити в армію. Водночас все більше росіян починають схилятися до переговорів. Минулого місяця 77% опитаних росіян заявили, що підтримують рішення Путіна вторгнутися в Україну. Висловися проти всього 17%, а 6% не визначилися. Водночас "Левада-центр" зафіксував рекордну кількість росіян, які вважають, що зараз сприятливий час для переговорів. Таких зафіксували 58.
У Бєлгородській області палала підстанція
В Орловській області дрони пошкодили електростанцію
У Кривому Розі були вибухи
Росіяни запускали "Шахеди"
Чи досі росіяни підтримують війну
Російські телеграм-канали пишуть, що у Томаровці Бєлгородської області Росії вночі проти 29 липня загорілась підстанція. Там зазначають, що це сталось нібито після атаки дронів.
Губернатор Воронезької області повідомив про збиття дрона над регіоном. Він зазначив, що внаслідок його падіння пошкоджено комунальний об'єкт. За інформацією російського губернатора, обійшлось без постраждалих.
Близько 00:29 в Орловської області місцеві повідомили про потужні вибухи. Вже за пів години губернатор розповів, що вони стали наслідком атаки дронів. Він повідомив про "успішну" роботу ППО і нібито збиття двох українських безпілотників на території Глазуновского района.
Він також визнав пошкодження електростанції.
Як повідомляють кореспонденти "Суспільного", вибухи у Кривому Розі пролунали приблизно о 1:26. Там звучала повітряна тривога через активність "Шахедів", зокрема, через пряму загрозу для міста.
Близько опівночі 29 липня російська армія розпочала терор дронами-камікадзе типу "Шахед". Для низки областей оголошували повітряну тривогу.
Росіяни досі переважно підтримують війну в Україні. Вони вважають її оборонною та справедливою.
Є навіть випадки, коли російські батьки чинили тиск на своїх синів, щоб ті йшли служити в армію. Водночас все більше росіян починають схилятися до переговорів.
Минулого місяця 77% опитаних росіян заявили, що підтримують рішення Путіна вторгнутися в Україну. Висловися проти всього 17%, а 6% не визначилися. Водночас "Левада-центр" зафіксував рекордну кількість росіян, які вважають, що зараз сприятливий час для переговорів. Таких зафіксували 58.