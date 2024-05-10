"Усе йде за планом": у Росії скаржаться на атаку по Калузькому НПЗ, на об'єкті сильна пожежа

Ніч проти 10 травня виявилася для росіян тривожною. Так, у Калузькій області країни-агресорки повідомляють про атаку на місцевий нафтопереробний завод.

За даними моніторингових каналів, під ударом опинився Калузький НПЗ "Перший завод", там повідомляють про влучання та пожежу на об'єкті. Цікаво, що це вже друге влучання по цьому заводу у 2024 році, передає 24 Канал.

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Сильне загоряння на об'єкті

Російські телеграм-канали скаржаться на атаку ЗСУ по НПЗ в Калузькій області. У районі "Першого заводу" було чути вибухи. Загарбники вже встигли вихвалитися, що ймовірно, спрацювало російське "пе-ве-о".

У Калузькій області пожежа на НПЗ: дивіться відео

За даними очевидців, очевидці, близько першої години ночі кілька потужних вибухів пролунали в Дзержинському районі, неподалік станції Полотняний завод.

За словами мешканців, до цього було чути характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого стало видно пожежу та дим у районі місцевої нафтобази.

Дрони вже вдруге атакували Калузький НПЗ: дивіться відео

Водночас у пропагандистських каналах уже встигли поскаржитися на ненадійний захист критичної для Росії інфраструктури.

ЗСУ вдарили по НПЗ у Калузької області. Знову дрон, знову немає мобільних вогневих груп із вогневими засобами на захисті. Обтікаємо далі, це певний план,

– бідкаються росіяни.

Пожежа на об'єкті у Калузькій області: дивіться відео

Що каже російська влада

Губернатор Калузької області Владіслав Шапша уже повідомив про "успішно роботу російської пво". За його словами, наразі пожежу ліквідовано, ну і звісно "потєрь нєт".

Сьогодні вночі внаслідок падіння БПЛА на території підприємства у Дзержинському районі сталося загоряння. На місце направлено оперативні підрозділи для ліквідації спалаху. Наразі пожежу ліквідовано. За попередніми даними, постраждалих немає,

– сказав він.

Станом на зараз, як розповів Шапша, проводиться оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства.

Цей завод страждає не вперше: що відомо