У Росії готуються до протестів через мобілізацію: заборонили мітинги біля органів влади і церков

В Росії ухвалили заборону на проведення мітингів біля органів влади, церков, вокзалів, шкіл, лікарень, аеропортів. Попри те, що в країні й так давно не було масштабних протестів.

В ефірі 24 каналу правозахисник Марк Фейгін прокоментував, що в російському законодавстві й так врегульовано усе до рівня, коли жодне суттєве конституційне право мешканці не можуть реалізувати.

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Він додав, що мітингів, пікетів чи масових заходів – взагалі давно вже немає. Легально провести це в Росії неможливо.

Вони інституалізували неможливість проведення будь-яких заходів політичного виду. По факту це й раніше було – обмежувалося Кремлем й об'єктами поруч з ним. Зараз це розширили,

– зазначив Марк Фейгін.

За його словами, можна було б цього й не робити – вони все одно ніде й нічого не дають проводити. Хіба прикривають себе цими новими обмеженнями.

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Марк Фейгін розповів, якщо люди все ж наважаться протестувати проти мобілізації, їм ніякі дозволи на мітинги непотрібні.

Якщо до цього дійде, я вважаю, що родичі мобілізованих, а також потенційні мобілізовані, – можуть взагалі не питати ніякого дозволу. Мають діяти виключно, опираючись на власні емоції й бажання,

– пояснив Фейгін.

"В Росії нікого не залишилося з організаторів (протестів – 24 канал) – вони або у вʼязницях, або в імміграції. Рядові активісти нічого не можуть зробити – вони на контролі", – акцентував правозахисник.

Він додав, хай приймають будь-що. Якщо піде хвиля обурення, то жоден дурень не буде подавати заявки на організацію мітингів, особливо перед адміністраціями. Будуть діяти зовсім іншим чином.

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