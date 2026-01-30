У Росії готуються продовжувати штурми на наявному рівні, – Зеленський
- Президент Зеленський заявив, що Росія не готується до мирного часу і планує продовжувати штурми на поточному рівні.
- Україна передасть партнерам інформацію про дії Росії і готова до переговорів для досягнення стійкого миру.
Президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Росія не готується до переходу до мирного часу. Натомість вона готується продовжувати штурми на поточному рівні.
Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.
Дивіться також Інакше все завалиться, – ексміністр пояснив, чому "енергетичне перемир'я" вигідніше Росії
Що сказав Зеленський про дії Росії?
Глава держави запевнив, що Україна передасть партнерам інформацію про те, що Росія не збирається йти на перемир'я, обходить санкції та співпрацює з Китаєм. Він також додав, що єдине, що може змінити ситуацію в державі, – це економічний тиск на країну-агресорку та відповідні втрати від війни.
Окрім цього, Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів.
Україна готова до зустрічей, до усіх форматів дієвої роботи. Зустрічі мають бути повноцінні. Саме так, як наші команди домовлялись. Щоб все, що було напрацьовано, було реально виконане заради достойного і стійкого миру,
– сказав президент.
А також додав, що в Росії повинні визнати, що мир потрібен.
Які ще заяви зробив Зеленський?
Зеленський повідомив, що відлік енергетичного перемир'я розпочався у ніч на 30 січня, і Україна готова дзеркально утримуватися від ударів по російських енергооб'єктах.
Він підтвердив, що вночі Росія не здійснювала ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте переорієнтувала удари на логістичні об'єкти та звичайні забудови.
Президент зазначив, що, попри перемир'я, були атаки на Донецьку область, де вражено газову інфраструктуру, та удари по Харківщині та Дніпропетровщині.