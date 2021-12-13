У Росії хлопець підірвав себе на вході до жіночого монастиря

У Росії в місі Серпухів чоловік влаштував вибух на території православного монастиря. Постраждало багато неповнолітніх. Сам підривач нібито помер від втрати крові.

Вибух прогримів вранці біля входу до православної гімназії Варлаама Серпуховського. Спрацювала саморобна вибухівка.

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Що відомо про постраждалих

Спочатку писали про щонайменше 7 постраждалих. Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов сказав, що життю постраждалих нічого не загрожує. Mash стверджує, що у шістьох контузія, в одного – закрита черепно-мозкова травма.

Однак згодом російські ЗМІ зазначили, що кількість травмованих збільшилась до 12.

Хто влаштував вибух

Спочатку ЗМІ писали про затримання чоловіка, який приніс бомбу до монастиря. Ним виявися нібито 18-річний вихованець парафіяльної школи. Певний час нападник подавав ознак життя, а потім затих. До нього боялись підходити, оскільки припускали, що хлопець може мати ще одну бомбу. Чекали саперів.

У телеграм-каналах пишуть, що підривач помер від втрати крові.

Російські ЗМІ пишуть, що, за попередніми даними, хлопця, який підірвав бомбу, "булили" під час навчання. Мовляв, це могло стати мотивом злочину.



Місце, де стався вибух / Фото з телеграм-каналу Mash