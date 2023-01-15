Путін хоче підняти призовний вік: британська розвідка пояснила, що замислив тиран

У перші дні 2023 року в Росії заявили про підняття призовного віку. Раніше він становив 27 років.

Голова комітету держдуми Росії з оборони пропонує збільшити верхній вік призову до 30 років. Це допоможе країні-терористці збільшити чисельність сил на 30%.

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Ще у 2022 році Путін заявив, що підтримує цей крок. Розвідка Великої Британії розповіла, для цього це потрібно Росії. У країні-окупантці сподіваються, що зміна вікових критеріїв допоможе посилити особовий склад.

Окрім того, у Росії вважають, що така новина викличе меншу тривогу, аніж оголошення про черговий раунд непопулярного процесу "часткової мобілізації".

Росія хоче створити 2-мільйонну армію

У ГУР МО України заявили, що Росія намагається створити 2-мільйонну армію.

У Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів,

– зазначили у розвідці.