Військовий експерт оцінив перспективи створення 85 нових батальйонів у росії
Нещодавно кремль зобов'язав кожен з 85 російських регіонів, включно з Кримом і Севастополем, сформувати по одному новому батальйону "добровольців" для участі у війні проти України. Чи дійсно це можливо – читайте пояснення військового експерта.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що формування такий батальйонів в росії – це прихована мобілізація, якби офіційно це не називали.
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За його словами, за кошти місцевих рад будуть наймати людей, які зрештою підпишуть контракт або зі збройними силами росії, або з приватними охоронними фірмами.
Тоді вони будуть найманцями. І ці батальйони в росії планують сформувати до 10 серпня. Про цю дату писали в російських змі. А загальна чисельність таких військових має складати близько 34 тисячі,
– пояснив Жданов
Експерт додав, що тоді їх будуть направляти на війну в Україну.
Чи становлять ці батальйони загрозу
На думку Жданова, ці батальйони впливають на війну лише в тому сенсі, що нам доведеться їх “перемолювати”. Тобто нашим ЗСУ просто додається роботи.
Він розповів, що пропагандистські змі показали в сюжеті, що на далекому сході росії провели тренування таких батальйонів.
Так от, там вік цих військових – 50+ років. І з них такі вояки, що лише одиниці зможуть витримувати темп війни, тому для нас це буде просто додаткова робота,
– підсумував експерт.
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Мобілізація в росії: що відомо
- У кремлі серйозно розмірковують над загальною мобілізацією. Опозиційний політик Геннадій Гудков підкреслив, що відповідне рішення може свідчити про відсутність ресурсів у росії.
- За даними американського Інституту вивчення війни, у росії почали набирати добровольців для участі у війні проти України. З них будуть сформовані окремі батальйони.
- Колишній працівник СБУ Іван Ступак вважає, що росії складно оголосити загальну мобілізацію. "Навіть із законом про розбронювання матрезерву я не впевнений, що росія витягне військову кампанію", – вважає він.
- Окрім того, на тлі втрат у війні з Україною російські військові відмовляються воювати та масово хочуть звільнятись з армії. Окупанти уже влаштовують бунти та не хочуть виконувати накази.