Військовий експерт оцінив перспективи створення 85 нових батальйонів у росії

Нещодавно кремль зобов'язав кожен з 85 російських регіонів, включно з Кримом і Севастополем, сформувати по одному новому батальйону "добровольців" для участі у війні проти України. Чи дійсно це можливо – читайте пояснення військового експерта.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що формування такий батальйонів в росії – це прихована мобілізація, якби офіційно це не називали.

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За його словами, за кошти місцевих рад будуть наймати людей, які зрештою підпишуть контракт або зі збройними силами росії, або з приватними охоронними фірмами.

Тоді вони будуть найманцями. І ці батальйони в росії планують сформувати до 10 серпня. Про цю дату писали в російських змі. А загальна чисельність таких військових має складати близько 34 тисячі,

– пояснив Жданов

Експерт додав, що тоді їх будуть направляти на війну в Україну.

Чи становлять ці батальйони загрозу

На думку Жданова, ці батальйони впливають на війну лише в тому сенсі, що нам доведеться їх “перемолювати”. Тобто нашим ЗСУ просто додається роботи.

Він розповів, що пропагандистські змі показали в сюжеті, що на далекому сході росії провели тренування таких батальйонів.

Так от, там вік цих військових – 50+ років. І з них такі вояки, що лише одиниці зможуть витримувати темп війни, тому для нас це буде просто додаткова робота,

– підсумував експерт.

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Мобілізація в росії: що відомо