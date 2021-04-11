Україна або смерть: у Росії істерика через шеврон військового аташе посольства США

Представники Апарату з оборони при посольстві США 8 квітня приїхали на Донбас. На чолі делегація була військовий аташе Бріттані Стюарт.

На формі полковниці красувався шеврон "Україна або смерть", через який у Росії сталася справжня істерика.

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У Росії істерика

Спікерка МЗС країни-агресора Марія Захарова буквально вибухнула маразматичними заявами про "нацизм".

Нічого нового у тактиці НАТО немає. Після 1945 року нацисти та їхні посібники були в масовому порядку рекрутовані ЦРУ. Тепер прийшли в Україну за новим підкріпленням,

– істерила вона у фейсбуці.



Шеврон "Україна або смерть" на формі Бріттані Стюарт / Фото пресцентру ООС

Що відомо про візит американців на Донбас

Військові Сполучених Штатів 8 квітня відвідали українських воїнів на передовій та поклали квіти до пам'ятників загиблим.

До речі, делегація ще раз акцентувала увагу на присутності російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Уряд США глибоко занепокоєний ситуацією, яка складається навколо кордонів України та всіляко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України,

– наголосила Бріттані Стюарт.

Військові США приїхали на Донбас / Фото пресцентру ООС