Арешт або мільйон штрафу: у Росії каратимуть за карти без окупованих територій України

У Росії надумали карати за публікації карт без окупованих територій. Уряд держави-агресорки підтримав відповідний законопроєкт. Хоча найперший претендент на штраф – сам Кремль.

Закон забороняє карти, які, мовляв, "заперечують територіальну цілісність Росії". Їх віднесли до екстремістських матеріалів.

До речі Арешт чи штраф: Росія намірилась карати за мапу без окупованих територій України

Хочуть штрафувати за карти

Російський уряд підтримав законопроєкт з умовою його доопрацювання. Міністри просять пояснити, чи потраплятимуть під заборону карти, які опинилися в обороті до окупації українських територій.

У грудні депутати ухвалили у першому читанні. Серед варіантів покарань був штраф або навіть арешт на 15 діб. Розмір штрафу сягав до 1 мільйона рублів.

Кремль теж пора оштрафувати

У листопаді на офіційному сайті Кремля з'явилась карта Росії без окупованих територій України. Мовиться про Херсонську та Запорізьку області, які набито "приєднали" фейковими "референдумами" у вересні.

Така ж карта з'явилась на кремлівському сайті наприкінці грудня. Таким чином офіційну Москву теж можна віднести до списку "порушників" цього закону. Штраф чи 15 діб посіпаки Путіна призначать собі самі.

Росія готується до нової мобілізації

Росіяни, схоже, готуються оголосити додаткову мобілізацію. ГУР Міноборони попередило, що це можуть оголосити вже 15 січня.

Є інформація, що до російської армії планують мобілізувати ще до пів мільйона людей. Однак цього разу мобілізація також проходитиме у великих російських містах. Наприклад, у Москві та Санкт-Петербурзі. ️