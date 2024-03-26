Після успішних атак України: у Росії карають бійців ППО

Протягом останніх місяців російські НПЗ регулярно страждають від атак українських дронів. Пошкодження внаслідок ударів оцінюються аж надто дорого. Вочевидь країна-агресорка знайшла "ефективний" спосіб протидіяти цьому.

Партизани повідомляють про те, що російські військовослужбовці підрозділів ППО зазнають покарань. Вочевидь керівництво країни-агресорки не задоволене роботою своєї "пе-ве-о".

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Через вдалі удари України по території Росії

Агент "Атеш" повідомляє, що військовослужбовців із підрозділів ППО карають за успішні атаки українських дронів по НПЗ. Мова йде про те, що ворожі сили ППО зазнають серйозних труднощів у боротьбі з дронами.

Це через недостатню ефективність радіолокаційних станцій у розпізнаванні подібних об'єктів. Повідомляється, що вони просто їх не бачать. Цей фактор значно ускладнює оперативне реагування та протидію українським дронам.

У регіонах, де розташовані потенційні об'єкти для атак, громадянське населення стурбоване безпорадністю систем ППО. Розуміючи, що відсутня ефективна протидія загрозам, місцеві жителі почуваються вразливими та безпорадними, що створює напружене становище та потребує термінових заходів з боку влади для забезпечення безпеки та захисту цивільного населення,

– йдеться у повідомленні партизанів.

За їхніми словами, через це деякі командири продовжують створення мобільних груп швидкого реагування, але атаки українських безпілотних апаратів нафтопереробними заводами чітко демонструють недостатню підготовку та відсутність розуміння в ефективному застосуванні таких груп.

Армія країни-агресорки позбавлена досвіду, у порівнянні з Силами оборони України, які щодня успішно демонструють свою ефективність у протидії дронам іранського виробництва.

Тому, як зазначають партизани, начальство підрозділів ППО вживає жорстких заходів щодо військовослужбовців. Це стосується зниження у військовому званні, накладення стягнень, а в крайньому разі навіть відправлення на війну в Україну.

Це нібито створює додаткову напругу і стрес.

Нагадаємо, що у суботу вранці, 23 березня, горів нафтопереробний завод в Саратові, але про це телеграм-каналам стало відомо лише через два дні, 25 березня. Повідомлялося, що безпілотник придушили силами РЕБ, але він упав на територію підприємства. Виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів.