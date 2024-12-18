Залишились підлітки та пенсіонери: до яких абсурдних дій вдаються росіяни через дефіцит кадрів

Росія переживає кризу кадрів, про що бідкаються навіть пропагандисти. Для розв'язання цієї проблеми російська влада вдається до дуже дивних методів.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсиц, зазначивши, що реальний дефіцит кадрів Росії за оцінкою економістів становить приблизно 5 мільйонів людей. Зокрема, не вистачає близько 1,5 мільйона кваліфікованих працівників, яких немає де взяти.

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Вигадують божевільні проєкти

Росіяни намагаються всюди шукати некваліфіковану робочу силу – в Африці, в Індії. Проте, що з цього вийде і яка буде користь для економіки Росії доктору економічних наук важко сказати, і це, на його думку, виглядає вкрай сумнівно.

Також в Росії хочуть залучати до виробництва 14-річних дітей, а 16-річним можуть дозволити працювати на шкідливих підприємствах, що раніше категорично заборонялось.

Однак росіянам немає звідки брати людей, і тому почалася істерика в ешелонах влади. Майже не щотижня вистрибає черговий чиновник і починає пропонувати все більшу маячню, як підняти народжуваність,

– зауважив він.

Тому що раптом у російської влади виникло відчуття, що коли зупиниться війна, країна так швидко спорожніє, що не буде ким керувати і кого грабувати. Однак це факт, за словами доктор економічних наук, що Росія – країна, що вимирає. Цей страшний термін відображає реальну картину.

Зверніть увагу! Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна вважає, що економічні ресурси Росії майже вичерпані. На сьогодні, за її словами, в країні вперше рівень безробіття знизився до історичного мінімуму у 2,4%. Водночас дефіцит кадрів продовжує зростати.

Росія та Китай перебувають у ситуації демографічного лиха і за прогнозами до кінця XXI століття чисельність населення в цих країнах знизиться вдвічі. В Китаї через запровадження політики "одна родина – одна дитина", а Росія, як відзначив він, вирішила повоювати на тлі дуже поганої народжуваності, і вона стала ще гірша.

Зараз вони намагаються вигадати божевільні проєкти: вводять в регіонах додаткову допомогу на першу дитину, закликають студенток народжувати на першому курсі, а також школярок старших класів,

– підкреслив Ліпсиц.

Також в Росії намагаються залучати до роботи на оборонних підприємствах пенсіонерів. Їх закликають повернутися на роботу. Заради цього навіть скасували заборону на індексацію пенсій тим пенсіонерам, які працюють. Таку агітацію проводить не тільки оборонна галузь, але й залізниця

Ситуація в Росії така, що вони хочуть поставити до верстата 14-літніх дітей і повернути 70-літніх пенсіонерів на виробництва. Більше їм немає де брати людей,

– резюмував Ігор Ліпсиц.

Зазначимо, що міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков ініціював зняття обмеження на понаднормову роботу. Зараз росіянам дозволено працювати понаднормово до 120 годин на рік. Також він запропонував скасувати "надлишкові обмеження" щодо працевлаштування жінок, молоді та людей старшого віку. Ці заходи вживаються російською владою через нестачу робочої сили.