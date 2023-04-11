У Росії колесо огляду звалилось прямо на дитмайданчик: епічне відео
Росію продовжують наздоганяти біди. Так, у місті Арсеньєв Приморського краю впало колесо огляду.
Колесо огляду приземлилось прямо на дитячий майданчик. Відповідні відео розповсюджують російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Росії колесо огляду звалилось на дитмайданчик
Росіяни зняли на камеру момент падіння атракціону у парку "Схід". Дивлячись на кадри, можна побачити, що колесо огляду впало на дитячий майданчик.
Колесо огляду впало на дитячий майданчик / фото росЗМІ
Чи є постраждалі або жертви – поки невідомо, оскільки росіяни можуть приховувати цю інформацію.
Пізніше місцева влада заявила, що заплановано демонтаж. За їхніми словами, рішення про знесення ухвалили, оскільки конструкції парку застаріли – їх не змінювали з початку 1990 року.
Водночас мер Арсеньєва пообіцяв, що у 2025 – 2026 роках у місті з'явиться новий парк атракціонів. Наразі проєкт нібито на стадії розробки.
Падіння колеса огляду у Росії: дивіться відео
Інші подібні випадки
- Раніше у місті Гавіржов, що на північному сході Чехії, сталася аварія на ланцюговій каруселі. Як наслідок – майже 2 десятки людей, більшість з яких діти, отримали поранення.
- А на розважальному ярмарку в індійському місті Мохалі з 15-метрової висоти впала карусель. Повідомляли про 50 постраждалих на місці інциденту.
- У 2021 році в одному з парків атракціонів у провінції Хунань в Китаї сталася аварія – зламалася карусель просто під час руху. Щонайменше 16 осіб зазнали травм.