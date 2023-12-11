За 15 кілометрів від резиденції Путіна: в Росії ледь не розбився літак з радіоактивним вантажем

В Росії халепи з літаками не припиняються. Цього разу борт із радіоактивним вантажем аварійно сів у московському аеропорту "Внуково".

На борту, крім небезпечних речовин, перебували 104 пасажири та 5 членів екіпажу. Інцидент трапився сьогодні, 11 грудня, повідомляють російські телеграм-канали.

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Що сталось

Борт авіакомпанії "ЮТейр" виконував рейс з Ханти-Мансійська до Москви.

"Під час посадки літак подав сигнал аварійної тривоги через несправність шасі", – йдеться в повідомленні.

Бор кружляв у небі близько 40 хвилин. Російські ЗМІ пишуть, що посадка нібито пройшла успішно – о пів на другу ночі літак приземлився у "Внуково".

"При цьому, крім пасажирів, на борту було 19 кілограмів радіоактивної речовини", – уточнюють у телеграм-каналах.

Також зазначають, що небезпечний вантаж нібито теж не пошкоджено.

Пригоди з літаками в Росії

Лише за останні тижні в країні-агресорці сталось близько десяти інцидентів з літаками російських авіакомпаній у польоті або під час посадки.

Так, кілька днів тому, 8 грудня, в Новосибірську Boeing 737 авіакомпанії S7, що прямував рейсом S7 2502 Новосибірськ – Москва, здійснив екстрену посадку через поломку двигуна.

А за день до цього у вантажного літака Ту-204 авіакомпанії "Авіастар-ТУ" під час зльоту спалахнув двигун.

5 грудня літак Ан-12 здійснив аварійну посадку в Комсомольську-на-Амурі, тоді повідомили про порушення кермового управління.

І 2 грудня борт Airbus А321 "Аерофлоту", що летів із Санкт-Петербурга до Москви, запросив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво" через відмову лівого двигуна.

. Московський аеропорт "Внуково" розташований на відстані близько 15 кілометрів по прямій від резиденції російського диктатора Володимира Путіна у Ново-Огарьово.