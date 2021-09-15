У Росії льодовик впав на туристів: є жертви

15 вересня 2021 , 13:04
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Джерело:

U-News

Фотосесія у Карачааєво-Черкесії закінчилася трагедією. Доки 2 туристок робили ефектну світлину, на них впав льодовик.

Трагедія сталася неподалік від популярного курорту Домбай. Він розташований на висоті 2200 метрів. 

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Туристки зупинилися, щоб зробити фото

Трагедія сталася під час екскурсії. Група з 6 туристок вирушила оглянути місцеві краєвиди. Поблизу великого льодовика мандрівниці зупинилися, щоб зробити фото.

Водночас у ту мить льодовик зірвався й впав на туристок. Це призвело до 2 жертв. Одна з них померла відразу, друга – на ношах рятувальників. 

У Росії льодовик впав на туристів: дивіться відео

У Мексиці скеля впала на будинок

  • У Мексиці уламок велетенської скелі впав на житловий будинок у селищі Тлалнепантла. Внаслідок трагедії загинула щонайменше 1 людина. Окрім того, 10 місцевих жителів зникли безвісти.
  • Деякі будівлі просто засипали камінням. Рятувальники евакуювали 80 людей. 
  • На місце події оперативно прибули рятувальники. Спершу у пошуковій операції брали участь волонтери, однак згодом їх попросили піти. Брати участь у порятунку людей під завалами дозволили лише членам їхніх родин. 
Автор: Мар'яна Бекало