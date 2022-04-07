У Росії мамкині конспірологи придумали виправдання геноциду в Бучі

Мамкині конспірологи і за сумісництвом пропагандисти з Росії вигадали версію, що геноцид у Бучі (Bucha) вигадали масони після того, як Байден назвав Путіна М'ясником (Butcher).

Версія пропагандистів недоопрацьована

Що ж, ця версія потребує доопрацювання. Сорос разом із Хантером Байденом заманили росіян у світле і тихе місто Буча, назва якому була дана їх агентами ще 1901 року у рамках глобального плану знищення Росії, складеного в австрійському генштабі.

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Російська армія, нічого не підозрюючи, випадково зайшла в Бучу після навчань, просто тому що їм підкинули невірні мапи спеціально навчені птахи.

Пропагандисти Путіна шукають виправдання / Фото Getty Images

І тут потрапила в пастку, з якої змушена була тікати, прихопивши з собою безліч свідчень підступних планів Сороса, а саме золотих сережок, унітазів, пральних машинок та килимів, на яких знайдено відбитки пальців Сороса та сліди ДНК Хантера Байдена.

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