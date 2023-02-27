Ціна життя – двері в туалет: як у Росії віддячили матері загиблого мобілізованого
У Росії з величезною повагою та гордістю ставляться до своїх громадян, які загинули на війні проти України. Сім'ям окупантів дарують то солодкі подарунки, то пельмені. Втім, цього разу вирішили віддячити на славу. Тож відремонтували двері в туалет.
Про відремонтовані двері вуличного туалета відзвітувала адміністрація Красноармійського району Краснодарського краю, пишуть росЗМІ. Окрім того, свої заяви підкріпили фотодоказами, інформує 24 Канал.
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Матері ліквідованого окупанта відремонтували туалет
У місцевих телеграм-каналах розповіли, що мати одного з "двохсотих" мобіків поскаржилася адміністрації району на "побутову проблему" — відірвані вітром двері. І "без зайвих розмов" їй встановили нові.
Туалет до та після ремонту / телеграм-канали
До речі, активіст Сергій Стерненко зазначив: "На туалеті якраз тепер є літера Z".
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Замість сина – квіти й тортик
- У Дагестані родичам загиблих на війні проти України окупантів подарували тортики та квіти. Так місцева влада подякувала вбитим горе матерям за синів, які "служили в інтересах батьківщини".
- Тим часом у Ленінградській області рідним загиблих на війні до дня російського захисника вітчизни подарували піну для гоління та шампунь.
- Раніше адміністрація Владивостока вручила дружинам "двохсотих" загарбників ковбасні набори.
- У селі Алдан-Маадир родині ліквідованого на війні в Україні окупанта віддячили пачкою пельменів. До речі, другий їхній син досі бере участь у так званій "спецоперації", тож цілком ймовірно, що скоро сім'я отримає ще другу пачку.