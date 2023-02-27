Ціна життя – двері в туалет: як у Росії віддячили матері загиблого мобілізованого

У Росії з величезною повагою та гордістю ставляться до своїх громадян, які загинули на війні проти України. Сім'ям окупантів дарують то солодкі подарунки, то пельмені. Втім, цього разу вирішили віддячити на славу. Тож відремонтували двері в туалет.

Про відремонтовані двері вуличного туалета відзвітувала адміністрація Красноармійського району Краснодарського краю, пишуть росЗМІ. Окрім того, свої заяви підкріпили фотодоказами, інформує 24 Канал.

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Матері ліквідованого окупанта відремонтували туалет

У місцевих телеграм-каналах розповіли, що мати одного з "двохсотих" мобіків поскаржилася адміністрації району на "побутову проблему" — відірвані вітром двері. І "без зайвих розмов" їй встановили нові.

Туалет до та після ремонту / телеграм-канали

До речі, активіст Сергій Стерненко зазначив: "На туалеті якраз тепер є літера Z".

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