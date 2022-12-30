У Росії матері ліквідованого окупанта вручили пакет з мандаринками та листівку

Російські військові продовжують гинути у війні проти України. Тим часом їхні рідні отримують компенсації. Хтось дрова, хтось, як наша героїня, – пакет мандаринок і листівку.

У Росії однозначно вміють вшановувати своїх ліквідованих бійців і підтримувати їх рідних. Так, матір одного з солдатів отримала неабияку компенсацію за свого "хорошого русского", розповідає 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.

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Загиблий син – радість для російської мами

Надзвичайно складно збагнути, що в головах у тих російських матерів. Адже їхні сини не воювали, захищаючи рідну країну. Вони не зробили нічого героїчного. Хіба, крадена пралка – то верх російського героїзму.

Отже, стало відомо, що 28 грудня подарунки перед святами отримала Зіміна Анна Іванівна, мешканка Інзенського району. Пакет мандаринів і листівку їй особисто для фотозвіту передавала міністерка сімейної, демографічної політики та соціального добробуту Ульяновської області. До Києва звідти – понад 1 500 кілометрів. Раніше цю відстань пакет з її сином подолав після успішної участі у так званій "спецоперації".



За ліквідованого сина – пакет мандаринок / Фото з мережі

Отже, її син Кучин Олександр Валентинович поповнив статистику втрат ворога ще у березні 2022 року. І, ясна річ, що у пафосній публікації з міністерства підкреслили, що зробив це не просто так. Мовляв, його ліквідували, коли він "захищав батьківщину".

Замість сина – дрова

Напередодні ми розповідали про те, що у республіці Тива, звідки родом міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу, рідні "мобіка" теж отримали компенсацію. Замість сина у них тепер лежить купка дров. Дуже символічно міняти одне дерево на інше.

В інших регіонах рідні ліквідованих окупантів отримують продуктові набори або інші предмети побуту. Словом, будь-який дріб'язок, який раби-росіяни з радістю приймуть у дар замість своїх дітей, батьків, братів.

Ви ж розумієте, що забезпечити геть усіх білими "Ладами" просто неможливо. Особливо, якщо враховувати, що лише офіційно у рамках часткової мобілізації привали до служби 300 тисяч росіян.

Наостанок нагадаємо, яка ситуація з втратами ворога. Станом на 30 грудня статистику поповнили 105 250 бійців "другої армії світу". Зауважимо, що ця цифра з кожним днем лише росте.