Путін убив професійну армію Росії, на фронті гине 90% "молодняку", – полковник запасу ЗСУ

Колосальні втрати в російській армії стараються поповнювати мобілізованими. І якщо мобілізувати справді можуть багатьох, то добре їх підготувати до фронту навіть не намагаються.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, більшість росіян тренує сама війна. Але такий спосіб підготовки, звісно, призводить до багатьох втрат.

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"Природний відбір на війні"

Українські військовослужбовці проходять військові навчання у різних європейських країнах, аби освоїти нову техніку та краще підготуватися до боїв на фронті. Натомість у росіян ситуація із цим плачевна, особливо зважаючи на нещодавню хвилю мобілізації.

Практично усі російські професіонали були знищені минулого року. Можна сказати, що Путін вбив професійну армію, вирізав її в корені, відправивши в Україну. Не залишилось у них тямущих спеціалістів, які можуть передати досвід молоді,

– підкреслив Роман Світан.

За його словами, усі, хто більш-менш підготовлений, гине на лінії фронту. Щоденно Збройні Сили України знищують щонайменше батальйон росіян.

"Молодняк, який лише приходить, мусить вчитися вже в процесі бою. Це такий собі природний відбір при виконанні бойових завдань", – зазначив полковник запасу ЗСУ.

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Втрат буде більше

Є російські військові, які справді навчаються та покращують свої навички під час бойових дій. Втім мовиться про тих, які хоч якось попередньо були підготовлені.

Але це 90% до 10%. Тобто 90% гине, 10% – залишається. Росіян реально зараз вчить сама війна. Це дуже жорстокий відбір, тому що тих, що залишається, є мізер. Таким методом Росіян підготовлює своїх бійців і може собі це дозволити,

– наголосив Світан.

Усе тому, що мобілізаційний потенціал у них великий. В середньому за місяць 20 тисяч осіб відправляють з російських міст на фронт, але таку ж кількість ЗСУ і знищують щомісячно. А під час українського контрнаступу ця цифра збільшиться вдвічі, якщо не більше.

Росія просто не встигатиме поповнювати свої втрати.

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