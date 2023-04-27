Путін убив професійну армію Росії, на фронті гине 90% "молодняку", – полковник запасу ЗСУ
Колосальні втрати в російській армії стараються поповнювати мобілізованими. І якщо мобілізувати справді можуть багатьох, то добре їх підготувати до фронту навіть не намагаються.
Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, більшість росіян тренує сама війна. Але такий спосіб підготовки, звісно, призводить до багатьох втрат.
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"Природний відбір на війні"
Українські військовослужбовці проходять військові навчання у різних європейських країнах, аби освоїти нову техніку та краще підготуватися до боїв на фронті. Натомість у росіян ситуація із цим плачевна, особливо зважаючи на нещодавню хвилю мобілізації.
Практично усі російські професіонали були знищені минулого року. Можна сказати, що Путін вбив професійну армію, вирізав її в корені, відправивши в Україну. Не залишилось у них тямущих спеціалістів, які можуть передати досвід молоді,
– підкреслив Роман Світан.
За його словами, усі, хто більш-менш підготовлений, гине на лінії фронту. Щоденно Збройні Сили України знищують щонайменше батальйон росіян.
"Молодняк, який лише приходить, мусить вчитися вже в процесі бою. Це такий собі природний відбір при виконанні бойових завдань", – зазначив полковник запасу ЗСУ.
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Втрат буде більше
Є російські військові, які справді навчаються та покращують свої навички під час бойових дій. Втім мовиться про тих, які хоч якось попередньо були підготовлені.
Але це 90% до 10%. Тобто 90% гине, 10% – залишається. Росіян реально зараз вчить сама війна. Це дуже жорстокий відбір, тому що тих, що залишається, є мізер. Таким методом Росіян підготовлює своїх бійців і може собі це дозволити,
– наголосив Світан.
Усе тому, що мобілізаційний потенціал у них великий. В середньому за місяць 20 тисяч осіб відправляють з російських міст на фронт, але таку ж кількість ЗСУ і знищують щомісячно. А під час українського контрнаступу ця цифра збільшиться вдвічі, якщо не більше.
Росія просто не встигатиме поповнювати свої втрати.
Часткова мобілізація в Росії: що відомо
- У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що дуже малоймовірно, що в Росії зможуть мобілізувати 400 тисяч добровольців, як було заплановано.
- Втім влада продовжує шукати шляхи, як можна поновити втрати на війні. Для цього планують мобілізовувати мігрантів із Центральної Азії. Для тих, хто уже здобув російське громадянство – видаватимуть повістки через військкомати. Тих, хто лише в процесі отримання паспорта – можуть шантажувати.
- Але погрожують також і "корінним" росіянам. Нещодавно у Петербурзі чоловікам почали приходити повістки із погрозами. При неявці до військкомату до чоловіків застосовуватимуть "обмежувальні заходи".