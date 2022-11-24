"Мобік" із Забайкалля загинув за дивних обставин, а з його карти досі купують алкоголь

Російські мобілізовані гинуть не лише від вдалої роботи наших військових в Україні, а й на території власної країни. Загадковий інцидент трапився з 54-річним "мобіком" з Чити.

Росіянин Алєксандр Ташликов отримав повістку 22 вересня. Його скерували у медичну роту. Про це повідомили російські ЗМІ, пише 24 канал.

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"Мобіка" могли вбити свої

Завданням Ташликова було супроводжувати поранених окупантів у госпіталь Чити. З останнього такого завдання "мобік" не вернувся. За якийсь час рідним стало відомо, що він помер у лікарні від травми голови, завданої тупим предметом.

Сину загиблого повідомили, що банківська карта й військовий квиток батька перебувають як застава у хостелі, де зупинявся "мобік". Адміністратор розповів, що військовий стікав кров'ю, коли прибув у хостел.

З'ясувалося, що Ташликов зняв з картки 38,5 тисячі рублів, але ці гроші серед особистих речей загиблого не знайшли. Що цікаво, що після смерті "мобіка" з його картки продовжували списуватися гроші. Зокрема, нею розраховувалися в магазинах з алкоголем. Загалом спиртного купили на 8 тисяч рублів.

Цілком ймовірно, що Ташликова вбили його "товаріщі", щоб вкрасти гроші.

Наразі російські силовики розслідують цю справу.

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