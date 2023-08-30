Боротьба між вежами Кремля: хто може готувати нове повстання у Росії

В Росії може відбутися новий заколот. В Кремлі це чітко розуміють та готуються. Ба більше – можливо хтось зсередини і може бути причетний до його організації.

Таку думку в розмові з 24 Каналом припустив військовий експерт Роман Світан. Євгєній Пригожин, який у червні спробував дійти до Москви, не був організатором заколоту.

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Ймовірність нового заколоту

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин наприкінці червня прославився гучним походом, який спрямував прямісінько на Москву. Утім, не він був безпосереднім його організатором, вважає Роман Світан. Він лише адміністратор з певною групою найманців, які виконували вказівки згори за гроші.

"Сам Пригожин чи ПВК нічого не робили б. Вони ні на що неспроможні перед декількома сотнями чи тисячами правоохоронців. А ті, хто стоїть за цим бунтом, – це ті вежі Кремля, які інколи між собою ділять сфери впливу і фінансові потоки. Інколи в одній вежі відбувається деяка боротьба", – пояснив внутрішні процеси військовий експерт.

Роман Світан про новий ймовірний заколот в Росії: дивитись відео

Тому саме в цих так званих вежах Кремля і може зараз готуватися новий сценарій заколоту із залученням нових дійових осіб. І той, хто найбільше зараз про це говорить, і може бути причетний до організації.

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