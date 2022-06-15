У Росії можуть оголосити масову мобілізацію, але Путін проти, – ЗМІ

У Росії невдовзі все ж можуть оголосити масову мобілізацію. Проте наразі на це поки не погоджується кремлівський диктатор Володимир Путін.

Вже навіть відома причина, чому саме це зараз так. Про це журналістам Bloomberg 14 червня розповіли анонімні джерела.

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Чому Путін ще не оголосив мобілізацію

За даними цих джерел, Путін різко виступає проти відкритої мобілізації. Мовляв, це означатиме публічне визнання війни, яка не йде "за планом". Тобто буде заперечувати парадигму, яку вибудовує російська пропаганда. Та мобілізація можу виявитися необхідною для досягнення цілей.

Аналітики визнають, що російських сил може вистачити, щоб захопити Луганщину. Проте для того, щоб добитися повільного просування на цьому напрямку, їм уже доводиться залучати дуже великий ресурс. Однак, якщо вдасться, буде виконана принаймні одне завдання з тих, які Путін поставив на початку вторгнення.

Росія не зможе захопити Донеччину

Однак Путін не зупинить наступ у Донецькій області. Річ у тім, що йому потрібно вийти на адміністративні межі ще й цієї області. У такому разі він зможе почати діалог із Заходом, щодо "припинення" вогню. Також важливою є й можливість тиражувати свою "перемогу" в спецоперації.

Однак, якщо вже кілька тижнів ідуть бої за Сєвєродонецьк, то це дуже поганий знак для російської армії. Адже вони хочуть взяти під контроль місто без особливого стратегічного значення, коли поряд ще є Лисичанськ із яким буде значно складніше.

Щодо цього висловився директор Естонського Міжнародного центру оборони та безпеки Індрек Каннік. За його словами, Росії знадобиться "принаймні ще 2-3 місяці, щоб захопити великі міста на Донбасі, такі як Слов'янськ і Краматорськ".

Та варто зауважити, що все може бути не зовсім так, навіть із значною технічною перевагою артилерії та іншої техніки. Адже Україні починає надходити більше західного озброєння. Відтак, Кремлю може знадобитися новий план.

Росіянам радять думати над захистом тилу

Аналітики зазначають, що Росія вже втратила дуже велику кількість танків і бронетранспортерів. Зокрема, була змушена зануритися в запаси старої техніки, включаючи танки Т-62 зі свого Східного військового округу.

Частину старого арсеналу можна було б присвятити безпеці та іншим цілям у тилу, оскільки він швидко зіткнеться з проблемами, якщо буде розгорнутий на фронті,

– написали в Bloomberg.

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