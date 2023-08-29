Протистояння між "вежами" Кремля посилилося: наскільки реальний переворот у Росії

Після смерті очільника ПВК "Вагнера" напруження в Росії лише посилилось. Усе рухається до нового перевороту, який матиме серйозні наслідки для Владіміра Путіна.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що цього разу інструментом "путчу" можуть стати не вагнерівці, а члени якоїсь іншої приватної компанії.

До вашої уваги Кремль наказав спецслужбам готуватися до нової спроби заколоту, – ЗМІ

"Триває певне протистояння між "вежами" Кремля або навіть "кімнатами" в одній з них. Тому є передумови повторення – не походу вагнерівців на Москву, а заміни лідерів", – зазначив Світан.

У Росії можуть влаштувати справжній переворот: дивіться відео 24 Каналу

Як відомо, "Вагнера" – не єдина приватна військова компанія в Росії. Крім неї, також є такі:

Кримська ПВК "Конвой";

ПВК "Патріот" від міністра оборони Шойгу;

ПВК "Редут";

ПВК "ЄНОТ" від ФСБ.

Тому є багато варіантів, які саме сили залучити для усунення Путіна.

Як намагається убезпечитись диктатор

Російський президент усвідомлює ризики, а тому намагається діяти на випередження. У The Moscow Times повідомили, що Путін наказав силовикам посилити безпеку в прикордонних регіонах і бути напоготові.

Водночас навряд чи ці заходи матимуть хоч якийсь сенс. Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" вважає, що силовики лише розкрадуть бюджетні гроші і нічого не зроблять.

На Путіна чекає крах: останні новини