Протистояння між "вежами" Кремля посилилося: наскільки реальний переворот у Росії
Після смерті очільника ПВК "Вагнера" напруження в Росії лише посилилось. Усе рухається до нового перевороту, який матиме серйозні наслідки для Владіміра Путіна.
Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що цього разу інструментом "путчу" можуть стати не вагнерівці, а члени якоїсь іншої приватної компанії.
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"Триває певне протистояння між "вежами" Кремля або навіть "кімнатами" в одній з них. Тому є передумови повторення – не походу вагнерівців на Москву, а заміни лідерів", – зазначив Світан.
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Як відомо, "Вагнера" – не єдина приватна військова компанія в Росії. Крім неї, також є такі:
- Кримська ПВК "Конвой";
- ПВК "Патріот" від міністра оборони Шойгу;
- ПВК "Редут";
- ПВК "ЄНОТ" від ФСБ.
Тому є багато варіантів, які саме сили залучити для усунення Путіна.
Як намагається убезпечитись диктатор
Російський президент усвідомлює ризики, а тому намагається діяти на випередження. У The Moscow Times повідомили, що Путін наказав силовикам посилити безпеку в прикордонних регіонах і бути напоготові.
Водночас навряд чи ці заходи матимуть хоч якийсь сенс. Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" вважає, що силовики лише розкрадуть бюджетні гроші і нічого не зроблять.
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- Найважливішим досягненням Владіміра Путіна як президента в Росії вважають захоплення Криму. Коли українські захисники звільнять півострів, це стане смертельним вироком владі диктатора.
- Тим часом вагнерівці, які раптово лишились без лідера, можуть об'єднатися з російськими добровольцями та разом вирушити на Москву.
- Путін настільки боїться за своє життя, що постійно використовує двійників. Очільник української розвідки Кирило Буданов вважає, що справжній диктатор востаннє з'являвся на публіці 26 червня 2022 року.