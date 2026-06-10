Об'єктивні дані про рівень підтримки Володимира Путіна завжди були певною мірою завуальовані. Про це пише Юрій Федоренко.

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"Соціологічна вітрина" російського режиму тріснула

ВЦВГД традиційно формував два показники: формальний та умовно реальний. Формальний рейтинг будувався на запитаннях на кшталт: "Наскільки ви довіряєте президенту?". Зрозуміло, що в умовах диктатури значна частина населення демонструє показну лояльність. Саме тому така методика роками давала стабільно високий результат – близько 80%.

Однак у квітні цього року навіть цей показник знизився до 65,6%. "Соціологічна вітрина" режиму тріснула і була відправлена на ремонт. Державні соціологічні центри спочатку перестали оприлюднювати ці дані, а потім почали змінювати методику досліджень.

Якщо раніше опитування проводилися телефоном, то тепер інтерв'юери ходять із анкетами по домівках. У результаті формальний рейтинг господаря Кремля дещо покращився, але згодом знову пішов униз.

Втім, окрім "соціологічної вітрини", російські соціологи вимірювали і більш показовий індикатор – так званий реальний рейтинг. Респондентам ставили просте запитання: "Якому політику ви довіряєте?". Частка тих, хто самостійно називає прізвище нинішнього диктатора, поступово зменшується. У квітні ВЦВГД зафіксував показник 29,5% (для порівняння: на початку року він перевищував 33%), після чого ці дані також перестали публікуватися.

Що чекає на Путіна?

Про що це свідчить? Насамперед про подальше зниження рівня лояльності населення до Кремля. Соціологи й політологи називають різні причини цього процесу, але одна з них очевидна: війна дедалі більше повертається на територію самої Росії. Інформаційно-просвітницьку роль наших діпстрайків важко переоцінити.

Детальний перелік чинників фактично навів президент Володимир Зеленський у своєму відкритому листі до Путіна: "Зараз ми всі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян – те, що війна дає все більше негативу Росії. Їм не подобаються наші дрони й ракети. Їм не подобається дефіцит бензину та постійне зростання цін. Їм не подобаються постійні заборони. Їм не подобається ваш намір влаштувати другу хвилю мобілізації... Їм не подобається, що вашій війні не видно кінця".

Чи впливає рівень лояльності росіян до Путіна на перебіг війни? Безумовно. В умовах падіння суспільної підтримки владі буде дедалі складніше проводити нові масштабні мобілізаційні кампанії. При цьому знижується довіра не лише до президента, а й до інших державних інституцій, пропаганди та російської церкви. Це означає, що нинішня система управління недоімперією поступово втрачає ефективність.

Далі буде ще цікавіше. За падінням лояльності часто приходить зростання протестних настроїв. Загострюються соціальні суперечності, накопичується суспільне роздратування, виникають передумови для класичного російського бунту – безглуздого і нещадного.

Як лаконічно зазначив Зеленський у тому ж листі: "Коли Росія втомлюється, відбуваються зміни". Суть цих змін історія показувала вже не раз: недоімперії зрештою падають. Працюємо в цьому напрямку. Бачимо результати. Наближаємо перемогу. Слава Україні!