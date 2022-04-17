Росія насильно русифікує депортованих українців: як саме ворог планує реалізувати свої наміри

Українська влада неодноразово заявляла про те, що росіяни насильно депортують громадян України. Тепер з'явилася інформація про примусову русифікацію українців.

У Центрі протидії дезінформації, який діє при РНБО, повідомили відразу про декілька напрямків "роботи" росіян.

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Депортованих українців насильно русифікують

Зокрема, самопроголошений очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов анонсував створення так званих літніх "таборів перекваліфікації". За задумом ворога там викладачі з Херсонської, Харківської та Запорізької областей, які зараз знаходяться на території півострова, мають перейти до "російських стандартів освіти".

Ці ж стандарти планують розповсюдити й на викрадених українських дітей. Тож їх планують змушувати відвідувати так звані "мовні курси". Відповідну заяву зробила очільниця комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова на засіданні Ради Федерації Росії.

У Росії мають на меті змусити українських дітей вивчати російську мову, адже ворог вважає, що вони не на достатньому рівні володіють мовою окупанта. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що викрадення Росією дітей з України – це порушення норм міжнародного права.

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