Україна, COVID-19, економіка: у Росії назвали теми зустрічі Путіна з Байденом

Зустріч президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна складатиметься з трьох частин. Розпочнеться вона о другій годині дня 16 червня.

Сторони вже узгодили порядок денний та всі організаційні питання. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

До теми Женева готується до приїзду Путіна: у місті з'явилося скандальне графіті з Навальним

Ушаков наголосив, що під час узгодження тем перемовин труднощі не виникали. Він наголосив, що зустріч буде корисною для взаємин між державами. "Є практичний оптимізм, але проривів не очікуємо", – заявив помічник Путіна.

Буде непогано, якщо вдасться зрушити з місця хоча б частину невирішених питань двосторонніх відносин. Компромісні домовленості підуть на користь, пора розгрібати завали у відносинах. Є ймовірність, що президенти повернуть послів до Москви і Вашингтона,

– розповів Ушаков.

Що обговорять Байден та Путін

Стратегічну стабільність;

пандемію коронавірусу;

боротьбу з кіберзлочинністю;

співпраця в економіці;

клімат;

Арктику;

Україну, Сирію, Лівію, Нагірний Карабах, Афганістан;

затримання росіян у третіх країнах;

роботу диппредставництв;

Ушаков зазначив, що президенти можуть підняти будь-яку неузгоджену раніше тему. Зокрема, Байден може заговорити про ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального та ситуацію в Білорусі із затриманням активіста Романа Протасевича.

Цікаво Байден готує "жорсткі послання" Путіну, – Джонсон

Як відбуватиметься зустріч президентів

Перемовини складатимуться з 3 частин: вузької та двох розширених з перервою на каву.

Вузький формат передбачає залучення держсекретаря США Ентоні Блінкена, міністра закордонних справ та перекладачів. Формат тет-а-тет наразі не передбачений, він залежатиме від бажання президентів. До речі, обговорення питання щодо України та Сирії відбуватиметься також за участі Олександра Лаврентьєва та Дмитра Козака.

Ушаков наголосив, що під час зустрічі передбачені "надсерйозні протиепідеміологічні заходи".

Після саміту запланована зустріч з президентом Швейцарії Гі Пармеленом.

La Grange. Після розмови політики даватимуть окремі пресконференції.

Зустріч Байдена та Путіна відбудеться у женевській віллі