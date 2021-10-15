У Росії не поспішають говорити про новий транзитний контракт з Україною

У Кремлі наразі не готові говорити про новий контракт з Україною щодо транзиту газу. Все через те, що дія чинної угоди ще не спливла.

Як сказав віцепрем'єр Росії Олександр Новак у кулуарах форуму "Російський енергетичний тиждень", контракт чинний до кінця 2024 року.

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Новак підкреслив, що про нову угоду між Україною та Росією зараз говорити зарано.

У нас був укладений контракт до кінця 2024 року. Зараз рано про це говорити, тому що ще більш за 3,5 роки до виконання цього контракту,

– сказав він журналістам.

Про який контракт мовиться

У грудні 2019 року Україна та Росія підписали п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 мільярдів кубометрів газу у 2020 році та 40 мільярдів кубометрів газу щорічно у період з 2021 до 2024 років.

Сторони контракту планували розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025 – 2034 роки.