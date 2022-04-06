Росії не вдається дотиснути наше ППО, – радник глави МВС

Ефективність системи протиповітряної оборони, яка є в Україні, різко зросла. ППО продовжує створювати багато проблем для російських повітряних і ракетних операцій.

Водночас в Україу продовжують постачати озброєння. На цьому наголосив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Як він нагадав, що ще на 2 день війни Путін казав, що українське ППО подавили і в Україні немає авіації, немає вертольотів. Він тоді помилявся.

А зараз те, що ми кожного дня збиваємо по кілька ракет говорить про те, що Росії ніяк не вдається дотиснути наше ППО,

– наголосив Денисенко.

І додав, що сподівається, росіянам не вдасться цього зробити. В Україну партнери продовжують постачати зброю, щоб ми могли захиститись.

Денисенко про збільшення зброї для України: дивіться відео

Лише протягом 5 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили 8 крилатих ракет.