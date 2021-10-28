Росії не вигідно, – Гармаш оцінив можливість зустрічі у нормандському форматі

Можливість зустрічі у нормандському форматі на рівні президентів – нульова. Кремль не зацікавлений брати участь у перемовинах.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Водночас Росія може скористатися заявою Німеччини щодо застосування Bayraktar.

Зверніть увагу Маємо право, – посол України відповів на "стурбованість" Німеччини застосуванням Bayraktar

"На рівні президентів, мені здається, така ймовірність ("нормандської зустрічі" – 24 канал) – нульова. На рівні міністрів, можливо, вона відбудеться. Але я не очікую жодних продуктивних рішень, оскільки Росії не вигідно брати участь у нормандському форматі", – сказав Гармаш.

Нормандський формат завжди накладає на Росію зобов'язання, а вона дистанціюється від будь-яких обов'язків щодо мінських домовленостей, сказав представник Донеччини у ТКГ.

Наслідки реакції Німеччини

За словами Гармаша, заява німецьких партнерів про стурбованість застосуванням Україною безпілотника Bayraktar може дати Росії стимул до зустрічі міністрів. Сергій Лавров, ймовірно, захоче звинуватити Україну у "порушенні мінських домовленостей" через застосування Bayraktar на високому рівні.

В уряді Німеччини вирішили прокоментувати факт застосування Збройними силами України безпілотника Bayraktar на Донбасі. Берлін висловив стурбованість, проте одразу отримав жорстку реакцію українського посольства.

Сергій Гармаш пояснив, що заявив, що в Меморандумі 2014 року написано, що заборону введено на застосування іноземних безпілотників. Натомість Bayraktar після того, як вони їх купили у Туреччини, є українськими безпілотниками.

В цьому випадку Україна не порушила Меморандум 2014 року. Ми вже третє засідання ТКГ намагаємося добитися від Росії, аби вона назвала, які документи називає мінськими домовленостями, що саме вона має на увазі. Сергій Гармаш Представник Донецької області у ТКГ

Росія не підтверджує, що Меморандум 2014 року вона вважає мінськими домовленостями, розповів представник Донеччини у ТКГ. Водночас те, що Німеччина нагадала, що Меморандум стосується мінських домовленостей – це навіть корисно для України, оскільки Росія буде змушена почути цей сигнал.

Сергій Гармаш про зустріч у нормандському форматі: дивіться відео

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