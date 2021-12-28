У Росії не вірять у відключення країни від SWIFT
Джерело:"РИА Новости"
У Міністерстві закордонних справ Росії сумніваються, що країну справді можуть відключити від системи SWIFT. Кажуть, що така інформація з'являється в інфопросторі часто.
Жодних реальних перспектив відключення від SWIFT немає. Про це заявив глава департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Бірічевський.
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У Росії не вірять в такі санкції
За словами чиновника, SWIFT — міжнародна приватна компанія. Тому він не розуміє, як США будуть реалізовували "загрози". Проте Бірічевський каже про великі важелі тиску США та запевняє, що Москва готова до будь-яких несподіванок.
Проте повторю – жодних реальних перспектив відключення Росії від SWIFT не проглядається, ми наголошували на цьому неодноразово протягом року,
– стверджує дипломат.
Він додав, що тема відключення Росії від SWIFT періодично "то затихає, то з'являється з новою силою".
Що цьому передувало
- На тлі ймовірної загрози нападу Росії у США та ЄС готують агресивні санкції. ЗМІ писали, що якщо агресор таки вирішить атакувати Україну, Росію можуть відключити від платіжної системи SWIFT.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що західні партнери вже розробляють низку санкцій, а серед обмежень дійсно є відключення від SWIFT.
- Натомість у Москві запевняють, мовляв, відключення від SWIFT переживуть, проте сумніваються, що на таку санкцію Захід піде.
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