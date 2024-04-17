Вдів прирівняли до вагітних, – ексспівробітник КДБ про нові соціальні стандарти в Росії

Російський диктатор Владімір Путін видав два нові укази. Тепер окупанти, які воюють в Україні будуть звільнені від виплат кредитів. А другий закон передбачає те, що вдів загарбників упродовж року не можуть звільнити з роботи.

У кожному з цих законів ми бачимо соціальну спрямованість. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, додавши, що так очільник Кремля намагається "загравати" з певними соціальними категоріями людей.

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Для чого створюють такі закони

"Виходить, що вдів прирівняли до вагітних. Адже жінкам надають відпустку для догляду за дитиною на рік, а потім також упродовж року не можуть звільнити з роботи", – розповів ексспівробітник КДБ.

Такі норми створюють певні незручності для підприємств, але всі розуміють, що народжувати дітей треба, бо в Росії з цим також є проблеми. Тому схожі рішення Путіна – це спроба "загравати" з соціальним контингентом, якого він насправді боїться.

Варто зауважити, що дружин мобілізованих, попри протести, ніхто не ув'язнює, не забирає на дільниці. Влада розуміє, що якщо їхні чоловіки зараз на фронті з автоматами, то вони разом з цією зброєю можуть прийти до них,

– зауважив Сергій Жирнов.

У Путіна є проблеми, з людьми, які готові добровільно підписати контракт, тому їм надають максимальну кількість пільг. Але треба розуміти, що кредити, від яких звільнили окупантів, виплачує не держава. Насправді це роблять приватні фірми чи банки, які їх видавали.

"Путін любить знайти розв'язання своїх проблем завдяки іншим людям. До того ж мобілізованим збільшують виплати за службу по контракту. На жаль, ще є чоловіки, які через безвихідь, безробіття готові піти вбивати", – додав Жирнов.

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