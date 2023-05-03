Залишимо це трибуналу – Зеленський вперше прокоментував "замах на Путіна"
3 травня 2023, 18:40Читать новость на русском
Володимир Зеленський відреагував на абсурдну заяву Росії про те, що Україна начебто "атакувала безпілотниками" Кремль. Президент наголосив: Україна захищає лише власні міста та села на своїй території.
Зеленський прокоментував так звану "атаку" під час візиту до Фінляндії, інформує 24 Канал. Український лідер наголосив, що Україна захищає свої території. Водночас зброї бракує навіть для цього.
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Президент наголосив, що Україна не атакує ані Путіна, ані Москву.
Ми не атакували Путіна, ми це трибуналу залишимо,
– наголосив український лідер.