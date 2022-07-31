У росії немає шансів перемогти у цій війні, – Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський 31 липня традиційно звернувся до українців. Він наголосив, що вночі відбувся наймасштабніший обстріл Миколаєва від початку вторгнення.

росія випустила десятки ракет по житлових будинках, школах та іншій соціальній інфраструктурі. Удар окупантів забрав життя Олексія Вадатурського та його дружини Раїси, наголосив Зеленський.

Раніше Велика втрата для України, – Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Вадатурського

Він був гендиректором однієї з найбільших агрокомпаній "Нібулон" та мав звання Героя України. Президент висловив щирі співчуття родині загиблого. За словами Зеленського, саме такі люди та компанії гарантували світу продовольчу безпеку.

Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України,

– додав глава держави.

Перекидання військ росії не допоможе

Зеленський зазначив, що зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах Півдня. Агресор збільшує активність на відповідних напрямках. Частину російських сил із їхніх позицій на сході перекидають на південь – на Херсонщину та у Запорізьку область.

Однак президент попередив, що це їм не допоможе. Жоден із російських ударів не залишається без відповіді від наших військових і розвідників.

Президент подякував кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області. Так само висловив подяку Нікополю, Харкову, Кривому Рогу, всій Дніпропетровщині, Запоріжжю, Херсонщині тощо.

Стратегічно в Росії немає шансів перемогти в цій війні. І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш Потрібно триматися на півдні, на сході й усюди,

– закликав президент.

Зеленський підписав низку законів

Президент підписав декілька важливих законів:

закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам ЗМУ, які працюють в районах ведення бойових дій. Це посилить захист журналістів.

Закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – ліквідовуються бюрократичні бар’єри, які обмежували допомогу людям.

Закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій.

Закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів.

Інші важливі ратифікаційні закони та акти.

Наступного тижня – важливі переговори з партнерами

Зеленський анонсував, що наступний тиждень буде насичений міжнародною активністю. У понеділок будуть важливі переговори з європейськими партнерами. Президент продовжить звертатись до міжнародної спільноти.

Хоч би що відбулося і хоч би що планували окупанти, ми маємо робити своє – захищати нашу державу та дбати одне про одного,

– додав Зеленський

Він підсумував, чим більш ефективними будемо в цьому, тим швидше досягнемо перемоги.

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