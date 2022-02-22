Росія визнає "республіки" на Донбасі далеко за межами окупованих територій

Володимир Путін 21 лютого прийняв цинічне рішення про визнання бойовиків на Донбасі. Тепер постало питання, в яких кордонах мовиться про так зване "визнання".

Спершу окупанти цинічно пояснювали, що "визнають" бойовиків у тих "кордонах, які зараз фактично встановлені". Тепер голова комітету Держдуми у справах СНГ Леонід Калашників заявив про "визнання у межах відповідних областей".

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У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі "державність", яка була затверджена на старому і єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз є (у бойовиків – 24 канал),

– сказав Калашников.

Путінський поплічник наполягає, що на так званому "референдумі" територія у бойовиків була більшою. Ба більше він сказав, що окупанти зухвало зазіхають на всю територію двох областей.

"А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді й не передбачено. Це не наші з вами компетенції", – цинічно сказав Калашников.

Цинічні заяви Путіна