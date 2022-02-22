Росія визнає "республіки" на Донбасі далеко за межами окупованих територій
Джерело:Интерфакс
Володимир Путін 21 лютого прийняв цинічне рішення про визнання бойовиків на Донбасі. Тепер постало питання, в яких кордонах мовиться про так зване "визнання".
Спершу окупанти цинічно пояснювали, що "визнають" бойовиків у тих "кордонах, які зараз фактично встановлені". Тепер голова комітету Держдуми у справах СНГ Леонід Калашників заявив про "визнання у межах відповідних областей".
Читайте також ОДКБ не збирається відправляти війська на Донбас, щоб догодити Путіну
У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі "державність", яка була затверджена на старому і єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз є (у бойовиків – 24 канал),
– сказав Калашников.
Путінський поплічник наполягає, що на так званому "референдумі" територія у бойовиків була більшою. Ба більше він сказав, що окупанти зухвало зазіхають на всю територію двох областей.
"А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді й не передбачено. Це не наші з вами компетенції", – цинічно сказав Калашников.
Цинічні заяви Путіна
- Очільник країни-окупантки 21 лютого у зверненні заявив, що визнає бойовиків на Донбасі. Крім того, він зробив низку жорстоких брехливих та маразматичних заяв щодо України та її історії.
- Зокрема, Путін сказав, що ракети Альянсу можуть долетіти до Москви за лічені хвилини. Він у звичній формі звинувачував у всьому Захід.
- Звісно, він не міг пропустити ймовірний вступ України до НАТО, адже для Кремля це страшний сон. За його словами, це становить "загрозу" Росії.