Звичайно, російське вторгнення в Україну вони не вважають порушенням, адже це "не є вторгненням" в незалежну країну – нема такої країни як Україна, це все "наша земля" та "один народ". Про це пише Валерій Пекар.

Хто зруйнував світ домовленостей і як це сталося

Бідкаються з приводу того, що вторгнення підтримали європейські країни. Мовляв, такі союзники, що не поважають міжнародне право, є ненадійними. Очевидно, "єдиним надійним союзником" є Москва, яка не допомогла ні Асаду, ні Мадуро, ні Хаменеї.

Міжнародне право мертве, хлопчики та дівчатка. І це сталося не тому, що Дональд Трамп прийшов до влади, а Трамп прийшов до влади тому, що це сталося. Нам би дуже хотілося жити у світі міжнародного права, але тепер його немає, аж до моменту, поки воно не буде перезапущене.

Про причини такої ситуації я писав: після кожної великої війни країни-переможці встановлюють нову систему міжнародної безпеки, яка зробила б неможливою таку війну. Після Першої світової була Ліга Націй, після Другої світової була ООН. Але після Холодної війни та поразки в ній СРСР і його блоку нічого не було зроблено.

ООН не була перезапущена. Більше того, Росія незаконно отримала місце СРСР в ООН і навіть у Раді безпеки. Все, що було після цього, є наслідком зробленої помилки. І тепер ООН мертва, але ми – ще ні.

Хотілося би жити у світі правил, принципів, цінностей, домовленостей та альянсів. Але тимчасово (сподіваюся) він таким не є. А у світі права сили діють інші правила, подобається це чи ні. Тут треба бути сильним, а якщо ти не дуже великий, то треба бути частиною сильного альянсу. Наш альянс – Європа, хоча поки що нас вважають корисними варварами за межами периметру, але ми доб'ємося свого місця всередині (мовиться не про ЄС, а про європейську систему безпеки).

Велика політика – цинічна штука, це не світ рожевих поні. Тут кожна країна передусім піклується про свою власну безпеку. Якщо нинішня вже 12-річна війна не навчить нас піклуватися про нашу – це означатиме лише посмертну правоту Володимира Путіна, який стверджував, що такої країни немає.

Тому Україна в цій війні буде робити все, щоб вижити, вистояти і перемогти. Буде порушувати всі правила, тому що нові правила будуть написані переможцями. Росія сама винна, що зруйнувала світ домовленостей – мріяла про це з серпня 1991 року, а реалізовувати почала з серпня 2008-го. Тепер можуть скаржитися лише аятолі, але він не чує, бо на "концерті Кобзона".

Хто живе у скляному будиночку, той каменями не кидається, каже старе китайське прислів'я.