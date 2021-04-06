У Росії оголосили повну перевірку боєготовності армії

Росія активно почала перевіряти бойову готовність своїх Збройних сил. Цю інформацію підтвердив глава міноборони Росії Сергій Шойгу.

Слова очільника міністерства оборони Росії процитували російські ЗМІ. Шойгу заявив, що контрольні перевірки бойової готовності військ є плановими.

Важливо Росія стягує війська до кордону України, аби підсилити бойовиків, – розвідка

Що відомо про перевірку ЗС Росії

За словами глави міноборони Росії, окремі війська Збройних сил вийшли на полігони для проведення тактичних, тактико-спеціальних і двосторонніх навчань.

Відомо, що загалом у квітні запланували провести понад 4 тисячі навчань різного масштабу. Шойгу оголосив, що навчання пройдуть у всіх військових округах і на Північному флоті, а також в районах Крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці.

Російські війська вийшли на полігони для навчань. Шойгу вимагає забезпечити якість занять і безпеку при пересуванні ешелонів і військової техніки,

– пишуть російські ЗМІ.

Раніше українська розвідка встановила, що командування російських збройних сил провокує посилення ескалації обстановки на окупованому Донбасі. Противник, зокрема, поповнює боєприпасами свої передові підрозділи.

Яка зараз ситуація на кордоні з Росією

За даними Збройних сил України, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною. Крім того, військову техніку привезли до окупованого Криму.

У Кремлі наголошують, що роблять це "у межах підготовки до майбутніх військових навчань "Захід 2021". Однак стурбованість через ескалацію конфлікту на Донбасі висловили навіть у США. Там вже звернулися до Росії за поясненнями. Однак відповіді від Кремля не отримали.

У відповідь на агресивні дії Росії українські Збройні сили проводять збори у південних прикордонних районах нашої країни. Там формують та проводять підготовку підрозділів територіальної оборони.



Російські війська біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу