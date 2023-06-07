Усе лише починається: в Росії панікують через можливе поширення рейдів партизанів з Бєлгородщини

РДК та легіон "Свобода Росії" продовжують операцію зі звільнення території Росії від окупаційного путінського режиму. Водночас через можливе поширення рейдів російських добровольців запанікували пропагандисти, які раніше закликали бомбити українські міста.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він додав, що росіяни відчували себе в безпеці, адже дивились на війну в Україні лише через екран телефона чи телевізор.

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Лише початок

Зараз увага російських пропагандистів зосереджена на подіях, що відбуваються у Бєлгородській області. Зокрема, дуже панікує путінська маріонетка Маргаріта Симоньян через колону військової техніки, яка рухається у напрямку Бєлгородщини.

Днями Росія офіційно визнала, що не контролює населений пункт Нижня Товолжанка у Бєлгородській області. Наразі росіяни не розуміють, що буде з іншими населеними пунктами, до яких увійшли російські добровольці.

Водночас вони усвідомлюють, що ще "буде вибухати" Курська та Брянська області. Адже історія РДК та легіону "Свобода Росії" продовжуватиметься.

Росіяни отримали те, що сама сіяли останні роки. Дуже зручно, коли війна відбувається в тебе у телефоні, а вимкнувши його війна взагалі перестає існувати.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до подій у Бєлгородській області. Російські добровольці діють

А тут війна прийшла до них (росіян – 24 Канал) і вони здивовані. Посиділи у бомбосховищі й вже на межі істерики, нервовий зрив. "Бідолашні", що ж таке? Що трапилося? Дві доби й так швидко здалися? Хлопчики й дівчатка у вас все тільки починається,

– сказав Ступак.

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У росіян розфокус

Буремні події у Бєглородській області повністю розфокусували увагу Росії. Мешканцям країни важко сконцентруватись, тому вони намагаються хоч якось контролювати ситуацію на трьох напрямках.

Росіяни зосередженні на:

своїй території;

східному регіоні України;

Запорізькому й Херсонському напрямках.

До того ж Росія відчуває, як щодня на кожному з цих напрямків ситуація погіршується. На східному регіоні українські бійці наступають й вже мають певні здобутки. Водночас у напрямку Запоріжжя й Херсона окупанти під тиском ЗСУ вимушені переміщуватися на глибші позиції, знову рити окопи, траншеї та мінувати поля.

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