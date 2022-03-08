Залишаться і без музики: у Росії перестав працювати Spotify

Росія цинічно напала на Україну, тож цивілізовані країни буквально "закидали" її санкціями.

Їх вже кілька днів поспіль відчувають і самі росіяни. Зараз користувачі повідомляють про проблеми у музичному сервісі Spotify.

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Багато хто не може зайти у свої аккаунти, тож посипалися сотні обурених скарг від людей, які не розуміють, що відбувається і чому так сталося.

У Spotify повідомляли, що продовжать роботу аккаунтів до закінчення підписки. Тож, імовірно, через відключення Visa та Mastercard для росіян користувачі просто не зможуть оплатити та продовжити її.

Компанія Spotify покинула Москву

Раніше повідомлялось, що Spotify призупинив свою діяльність у Москві на невизначений термін у відповідь на вторгнення Росії в Україну та закрив офіси.

При цьому раніше наголошували, що мешканцям країни не обмежуватимуть доступу до контенту музичної платформи. Разом з тим, Spotify прибрали фінансовані Кремлем новинні агенції RT та Sputnik News.

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